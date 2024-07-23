شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الأوروبية تستهدف 2031 لمهمة الهبوط القمرى الأولى "Argonaut" والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف وكالة الفضاء الأوروبية إطلاق مركبة هبوط على القمر يتم تطويرها لتزويد القارة بالوصول إلى القمر في عام 2031، ومن المتوقع أن تنطلق مركبة الهبوط الآلية، التي تسمى Argonaut، على متن صاروخ Ariane 6، الذي أجرى رحلته الأولى بعد سلسلة طويلة من التأخير في 9 يوليو.

وفقا لما ذكره موقع "space"، تريد وكالة الفضاء الأوروبية من Argonaut أن تسلم عدة شحنات وأدوات علمية إلى القمر.



وستكون مركبة الهبوط قادرة على نقل ما يصل إلى 4600 رطل (2100 كيلوجرام)، بما في ذلك الطعام والماء لرواد الفضاء المستقبليين، إلى أي مكان على سطح القمر.



وجاء في الوصف: "لا توجد منطقة محظورة على Argonaut؛ وستكون المركبة الفضائية قادرة على الهبوط في أي منطقة على القمر".



وتتوقع وكالة الفضاء الأوروبية خمس بعثات لمركبة Argonaut في ثلاثينيات القرن الحالي، وتمتد كل واحدة منها من أسبوع إلى شهر من الإطلاق إلى الهبوط.



تتكون مركبة الهبوط على القمر من ثلاثة مكونات رئيسية: عنصر الهبوط القمري المسؤول عن الطيران إلى القمر والهبوط؛ الحمولة، التي يمكن أن تكون مركبة جوالة أو أدوات علمية أو معدات أخرى؛ ومنصة الشحن التي تعمل كواجهة بين العنصرين الآخرين.



منحت وكالة الفضاء الأوروبية عقدًا لشركة Redwire Corporation ومقرها فلوريدا لتطوير نموذج أولي لذراع آلية لـ Argonaut، والذي سيدعم عملياتها اللوجستية عن طريق تفريغ الأشياء واسترجاعها وتحديد موضعها.



وتم الإعلان عن تاريخ الإطلاق لعام 2031 حيث أنهت الوكالة بالفعل دراسات لما يسمى بـ "محطة الشحن الأوروبية للقمر"، والتي ستكون بمثابة نظام يتم إطلاقه على متن المركبة، وسيكون بمثابة محطة وقود على القمر.



تعمل وكالة الفضاء الأوروبية أيضًا على تطوير قدرة الملاحة والاتصالات "Moonlight" التي من شأنها أن تسمح بالاتصال عالي السرعة مع محطة Gateway الفضائية حول القمر، والتي تقود ناسا تطويرها كجزء من برنامج Artemis.