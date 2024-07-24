شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتقادات لشركة أبل لإهمالها فى الإبلاغ عن الاعتداء الجنسى على الأطفال على منصاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقدت الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال (NSPCC) فى المملكة المتحدة شركة أبل لعدم الإبلاغ بشكل كافٍ عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM) على منصاتها.

ويكشف تقرير حصري صادر عن صحيفة The Guardian أن البيانات الواردة من NSPCC تكشف أن خدمات iCloud وiMessage وFacetime التابعة لشركة أبل كانت متورطة في عدد أكبر من حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال في إنجلترا وويلز وحدها مقارنة بما أبلغته الشركة عالميًا إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC)، في عام 2023.

وعلى الرغم من مطالبتها بالإبلاغ عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، فقد قدمت شركة Apple تقارير أقل بكثير مقارنة بعمالقة التكنولوجيا الآخرين مثل Google وMeta.

ويقول المتحدث باسم المنظمة: "من الواضح أن شركة آبل تتخلف عن العديد من نظيراتها في معالجة الاعتداء الجنسي على الأطفال، في حين ينبغي لجميع شركات التكنولوجيا أن تستثمر في السلامة وتستعد لطرح قانون السلامة عبر الإنترنت في المملكة المتحدة".

ويكشف تقرير صدر في يوليو 2024 عن مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي منظمة مقرها المملكة المتحدة، عن زيادة في مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال التي أنشأها الذكاء الاصطناعي (CSAM)، مع أكثر من 3500 صورة جديدة وظهور مقاطع فيديو واقعية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التزييف العميق، هناك أيضًا ارتفاع في مثل هذه الصور على شبكة الإنترنت الواضحة واستخدام أشكال الضحايا المعروفين والأطفال المشهورين.

وكانت شركة Apple قد خططت سابقًا لتنفيذ أداة مسح الصور للكشف عن CSAM على iCloud Photos، لكنها تخلت عنها مرة أخرى في عام 2022 بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.

وقالت شركة أبل في بيان لـ Wired في ذلك الوقت :"يمكن حماية الأطفال دون قيام الشركات بتمشيط البيانات الشخصية، وسنواصل العمل مع الحكومات والمدافعين عن الأطفال والشركات الأخرى للمساعدة في حماية الشباب والحفاظ على حقهم في الخصوصية، وجعل الإنترنت مكانًا أكثر أمانًا للأطفال ولنا،" "كل شيء".

أحدث عروض Apple Intelligence التي تقدمها الشركة، على الرغم من إطلاقها هذا العام لأجهزتها المحمولة، لم تصل بعد إلى أوروبا، تم اتخاذ القرار بشأن متطلبات التشغيل البيني لقانون الأسواق الرقمية، والتي تقول أبل إنها قد تعرض خصوصية المستخدم وأمانه للخطر، وتخطط الشركة للعمل مع الاتحاد الأوروبي لحل هذه المشكلات.