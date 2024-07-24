شكرا لقرائتكم خبر عن بقيود ذهبية غريبة.. زوكربيرج يعلن تطوير الذكاء الاصطناعي في "ميتا" والان نبدء بالتفاصيل

دول ولغات جديدة

الفوائد والميزات الجديدة

الدمام - شريف احمد - نشر مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة Meta، صورة له على تطبيق "فيس بوك" التابع لشركته، وبدا فيها مرتديًا قيودًا ذهبية كبيرة الحلقات على شكل سلسلة، مشيرًا إلى أن الصورة مصممة بخاصية الذكاء الاصطناعي، وكتب تحتها:"استخدمت META AI لتحديث مظهري إلى مظهر سلسلة 5".جاء ذلك بعد ساعات من نشر ميتا بيانًا عبر موقعها، تعلن فيه أن برامجها للذكاء الاصطناعي أصبحت متعددة اللغات، وأكثر إبداعًا وذكاءً.وقال موقع ميتا: حصل ميتا إيه آي على تحديث مهم يُضفي عليه إمكانيات جديدة رائعة، إليك بعض النقاط الرئيسية:- بلدان جديدة: يتوفر ميتا إيه آي الآن في 22 دولة، مع إضافة دول جديدة اليوم تشمل الأرجنتين، وتشيلي، وكولومبيا، والإكوادور، والمكسيك، وبيرو، والكاميرون.- المزيد من اللغات: يمكنك الآن التفاعل مع ميتا إيه آي عبر واتساب، وإنستجرام، والمسنجر، وفيسبوك بلغات جديدة تشمل: الفرنسية، والألمانية، والهندية، (الهندية - رومانية)، والإيطالية، والبرتغالية، والإسبانية، مع المزيد من اللغات في المستقبل.- تعزيز الإبداع: جرى إدخال أدوات إبداعية جديدة تتيح لك استخدام ميتا إيه آي لإنشاء صور بناءً على أفكارك وأوصافك.- مساعد أكثر ذكاءً: من المتوقع أن يكون ميتا إيه آي بشكل عام أفضل في فهم أسئلتك وطلباتك، وتقديم إجابات مفيدة، وإثارة الإلهام الإبداعي.وأوضحت ميتا الذي الفوائد والميزات الجديدة لبرامج الذكاء الاصطناعي، على النحو التالي:- توفر الوقت والجهد: يساعدك ميتا إيه آي على إنجاز المزيد من المهام في وقت أقل من خلال أتمتة العديد من العمليات.- تحفز الإبداع: يُقدم ميتا إيه آي أدوات وأفكارًا جديدة تُساعدك على إطلاق العنان لإبداعك.- توسع المعرفة: يُمكنك من الوصول إلى المعلومات والإجابات بسرعة وكفاءة، ما يُساعدك على تعلم أشياء جديدة.- تحسّن الروتين اليومي: يُقدم ميزات تُسهل عليك مهامك اليومية وتُساعدك على تنظيم وقتك بشكل أفضل.- تمثل شريكًا إبداعيًا: يُمكنك الاعتماد عليه للحصول على أفكار جديدة ومُلهمة لمشاريعك الإبداعية.