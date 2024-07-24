شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يسمح قريبًا بإضافة أشخاص دون معرفة رقم هواتفهم.. إليك الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

يضيف واتساب ميزات جديدة إلى عميل الويب الذي يعمل على أي متصفح ويب لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر، لقد أتاحت الشركة بالفعل برنامج Meta AI chatbot على النظام الأساسي، وقريبًا يمكن أن يكون لديها خيار خصوصية جديد للحفاظ على أمان أرقام الأشخاص في تطبيق المراسلة.

ولا تزال الميزة الجديدة في مرحلة التطوير، لكن موقع WaBetaInfo الموثوق به في تطبيق واتساب اكتشف أنه يتم اختبارها مع مستخدمين محددين مؤخرًا.



يشعر العديد من الأشخاص أن تطبيق واتساب يمكن أن يكون تطفليًا للغاية، خاصة عندما يتمكن الأشخاص من التواصل معهم فقط باستخدام رقم هاتفهم، حيث يصبح هذا أيضًا مشكلة إذا كان لدى أي شخص ملاحقون يتجولون حولهم. لذا فإن جلب أسماء المستخدمين إلى تطبيق المراسلة يعد بالتأكيد ترقية من مشاركة أرقام الهواتف، والتي ستكون متاحة قريبًا لإصدار الويب من واتساب أيضًا.

ملفات تعريف اسم مستخدم WhatsApp Web - كيف يمكن أن تعمل

شارك المرشد لقطة شاشة في المنشور، حيث يتوفر لديك خيار مشاركة اسم المستخدم مع الأشخاص لإضافتهم على تطبيق المراسلة بدلاً من استخدام أرقام هواتفهم.

لديك أيضًا ملاحظة تشرح الغرض من الميزة التي تقول: "يمكن لأصدقائك وعائلتك الاتصال بك على واتساب باستخدام اسم المستخدم هذا" حيث سيضمن هذا التغيير أنه يمكنك التوقف عن مشاركة أرقام الهواتف المحمولة مع الآخرين الذين يريدون إضافتك إلى قائمتهم.

ومع ذلك، تميل أسماء المستخدمين إلى أن تكون فريدة من نوعها، لذا فمن المحتمل أن يمنحك تطبيق واتساب عدة محاولات لإعداد معرف لحسابك، أو ربما يقترح بعض الخيارات بنفسه.

ولا تزال الميزة لم تصل بعد إلى المرحلة التجريبية، لذا من المحتمل جدًا أن واتساب لم يصلها حتى إلى الإصدار النهائي، ولكن إذا سارت الخطط على ما يرام، فقد نشهد دفع التحديث في الأسابيع المقبلة.

ويعمل تطبيق واتساب على ميزات أخرى أيضًا، من بينها القدرة على نسخ الرسائل الصوتية، حيث ستظهر الميزة أسفل الملاحظة الصوتية، كما أبرزها نفس المرشد ويمكن أن يوفر لك التحديث المستقبلي النسخة النصية لجميع الرسائل الصوتية التي ترسلها أو تستقبلها.