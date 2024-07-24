شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يصل قريبا.. تعرف على مميزات سيوفرها تحديث iOS 17.6 لمستخدمى أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة أبل لإصدار iOS 17.6 قريبًا، والذي سيأتي برقم الإصدار 21G79، كان iOS 17.6 خفيفًا في الميزات طوال الفترة التجريبية، لذلك من المفترض أن يتضمن هذا الإصدار في المقام الأول إصلاحات الأخطاء والتحسينات.

وتمت مشاركة المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حساب خاص له سجل حافل، وسبق للحساب أن شارك تفاصيل حول تحديثات برامج iOS القادمة في عدة مناسبات مختلفة، وتأتي هذه الأخبار بعد فترة وجيزة من ادعاء الحساب أنه تم "إلغاء" iOS 17.5.2، لإفساح المجال لهذا الإصدار بدلاً من ذلك.

وبدأت أبل باختبار الإصدار التجريبي من iOS 17.6 بعد وقت قصير من الإصدار التجريبي الأول للمطورين من iOS 18، ويبدو أن الميزة الوحيدة المعروفة حتى الآن هي ميزة "Catch Up" الجديدة في تطبيق Apple TV لمشاهدي MLS Season Pass، وتتيح لك هذه الميزة متابعة اللعبة إذا انضممت متأخرًا، وذلك من خلال توفير سلسلة من أبرز الأحداث التي يمكنك مشاهدتها.

ومع اقترابنا من إصدار iOS 18، ستظل إصدارات iOS 17 الجديدة خفيفة، ولتجديد المعلومات سريعًا، سيكون نظام التشغيل iOS 18 متاحًا في وقت لاحق من هذا الخريف لمستخدمي iPhone XS/XR والإصدارات الأحدث، وسيتضمن عددًا من الميزات الجديدة، مثل القدرة على وضع أيقونات التطبيقات أينما تريد على شاشتك الرئيسية، والميزات الجديدة، إضافة إلى خيارات أيقونات التطبيقات الداكنة والملونة، وApple Intelligence للأجهزة المتوافقة، والمزيد.