شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن iPhone 16 قبل طرحه بأسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم شركة أبل سلسلة iPhone 16 في أوائل سبتمبر مع 4 أنواع مختلفة iPhone 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max، وتشير التسريبات إلى أن سلسلة هواتف iPhone 16 ستجلب هذا العام تحديثات مهمة لتقدم للمستخدمين تجربة أفضل وأسرع لهاتف iPhone.

فيما يلي نظرة تفصيلية على ما نتوقعه من تشكيلة iPhone 16 القادمة، وفقاً للتسريبات.

ترقيات في التصميم والعرض

من المتوقع أن يكون أحد التغييرات البارزة في سلسلة iPhone 16 هو تقديم تقنية إطار رفيع للغاية تسمى هيكل تقليل الحدود (BRS)، وستعمل هذه الترقية على زيادة حجم الشاشة إلى الحد الأقصى عن طريق تقليل الإطار الموجود أسفل الشاشة، وتتضمن تقنية BRS لف الأسلاك النحاسية الداخلية في حزمة مدمجة، مما يسمح بعرض أنيق، ويشاع أن شركة آبل تطبق هذه التقنية في جميع الطرز الأربعة من سلسلة iPhone 16، حيث تتميز طرازات Pro بأنحف الحواف مقارنة بأي هاتف ذكي حتى الآن.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضًا أن تشتمل جميع طرازات iPhone 16 على "زر التقاط" جديد في الجانب الأيمن السفلي، لتزويد المستخدمين بوظائف التقاط الصور والفيديو السهلة، وسيمكن هذا الزر المستخدمين من التكبير والتركيز وبدء التسجيل بمستويات مختلفة من الضغط، مما يعزز تجربة التصوير الفوتوغرافي والفيديو.

بالإضافة إلى ذلك، يُشاع أيضًا أن طرازات Pro ستحصل على شكل مطور لهيكلها المصنوع من التيتانيوم، على عكس مظهر جهاز iPhone 15 Pro، وستتمتع طرازات iPhone 16 Pro بمظهر أقل عرضة للخدوش، مما يوفر المتانة والجماليات.

ترقيات الكاميرا المتوقعة

مع كل طراز Pro جديد، تحاول أبل تجاوز حدود التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول، هذا العام، من المتوقع أن تمنح شركة أبل نماذجها الأساسية من iPhone 16 ترتيبًا رأسيًا للكاميرا مع سطح مرتفع على شكل حبة، وهو خروج عن الإعداد القطري لجهاز iPhone 15، ويتضمن هذا التصميم الجديد حلقات منفصلة للكاميرات العريضة والكاميرات فائقة الاتساع، مما يتيح تسجيل الفيديو المكاني، والذي كان في السابق حصريًا لنماذج Pro.

من المتوقع أيضًا أن تأتي طرازات iPhone 16 Pro مزودة بعدسة كاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، وستعمل هذه الترقية على تحسين الأداء في الإضاءة المنخفضة وتسمح بالتقاط صور ProRAW بدقة 48 ميجابكسل في الوضع فائق الاتساع، بالإضافة إلى ذلك، يشاع أن iPhone 16 Pro Max يتميز بكاميرا بيريسكوب فائقة التقريب، مما يعزز بشكل كبير قدرات التكبير البصري إلى 5x، وهي ميزة تقتصر حاليًا على iPhone 15 Pro Max.

ولاستكمال هذه التطورات، يقال إن شركة آبل تختبر أيضًا تقنية طلاء بصري جديدة مضادة للانعكاس، وسيؤدي هذا الطلاء، الذي يتم تطبيقه باستخدام معدات ترسيب الطبقة الذرية (ALD)، إلى تقليل العيوب مثل توهج العدسة والظلال، مع حماية عدسة الكاميرا أيضًا من الأضرار البيئية.

تعزيز الأداء والتخزين

من المتوقع أن يتم تشغيل سلسلة iPhone 16 بواسطة شريحة A18 Pro من الجيل التالي من أبل، وتم تصنيع هذه الشريحة باستخدام عملية TSMC من الجيل الثاني مقاس 3 نانومتر (N3E)، وستوفر أداءً وكفاءة محسنين، وستدعم شريحة A18 أيضًا ميزات Apple Intelligence التي ظهرت لأول مرة في نظام التشغيل iOS 18، مما يسهل وظائف الذكاء الاصطناعي المتقدمة على الجهاز.

تحسينات في البطارية والشحن

يشاع أن iPhone 16 وiPhone 16 Pro Max يتميزان ببطاريات أكبر، مع زيادة في السعة بنسبة 6% و5% على التوالي، ومع ذلك، قد يشهد iPhone 16 Plus انخفاضًا بنسبة 9% في سعة البطارية، ولمعالجة الطلب المتزايد على الطاقة، من المرجح أيضًا أن تستخدم أبل تقنية البطاريات المكدسة لتعزيز كثافة الطاقة وعمرها الافتراضي.

من المتوقع أيضًا أن تتحسن قدرات الشحن مع سلسلة iPhone 16، حيث قد تقدم أبل دعمًا للشحن السريع السلكي بقدرة 40 وات وشحن MagSafe بقدرة 20 وات، وتهدف هذه الترقية إلى تعويض أوقات الشحن الأطول التي تسببها البطاريات الأكبر حجمًا، مما يضمن إمكانية قيام المستخدمين بتشغيل أجهزتهم بسرعة.