تسونامي البحر المتوسط.. خبير مائي يعلق على نبوءة الباحث الهولندي

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار تحذير الباحث الهولندي فرانك هوجربيتس، من حدوث تسونامي بمنطقة حوض البحر المتوسط، حالة من الجدل والقلق بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع حدوث زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر جزيرة كريت اليونانية.

وتعقيبا على تحذير الباحث الهولندي، كتب الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، منشورا عبر صفحته الخاصة بموقع "فيس بوك" قال فيه: "شهدت المنطقة الجنوبية الغربية من جزيرة كريت يوم 21 يوليو 2023 الساعة 7:01 ص زلزالًا متوسطًا بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، على عمق 17.2 كم، ويبعد عن مرسى مطروح بحوالى 500 كم، وقد تسبب هذا الزلزال فى انحسار مياه بعض الشواطئ فى العريش وبور سعيد ومرسى مطروح، ويكون الانحسار واضحًا فى حالة الشواطئ الضحلة، وسوف تعود المياه مرة أخرى، وعادة لا يحدث تسونامى من هذه الزلازل إلا إذا كانت أقوى من 6.5 درجة، الزلزال الأخير يعتبر قويًا بالنسبة للزلازل اليومية المعتادة فى منطقة البحر المتوسط بقوة من 2 إلى 4 درجة."

وأضاف أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة: "زلزال تركيا الشهير فى 6 فبراير 2023 كان بقوة 7.8 درجة وتسبب فى انحسار مياه البحر المتوسط أيضًا بوضوح نتيجة ضغط كتلة الأناضول على قاع البحر المتوسط."

وتابع الدكتور عباس شراقي: "أشهر وأقوى زلزال فى البحر المتوسط حدث 21 يوليو 365 ميلادية بالقرب من الساحل الغربي لجزيرة كريت أعقبه تسونامي ضخم، كان مسؤولاً عن دمار واسع النطاق في جميع أنحاء شرق البحر المتوسط، وبشكل خاص في اليونان وصقلية وقبرص وفلسطين وليبيا ومصر، وكان مدمرًا لشواطئ الأسكندرية، ويعتقد أنه كان سببا فى تراجع الإمبراطورية الرومانية والمساهمة في التقسيم النهائي اللاحق بين الإمبراطوريتين الرومانية الشرقية والغربية (البيزنطية) في عام 395 م."