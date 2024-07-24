تكنولوجيا: ابل تخطط لإطلاق أول هاتف أيفون قابل للطي بتصميم صدفي في 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت العديد من التقارير على خطط ابل لتطوير إصدارها الأول من هواتف الأيفون القابلة للطي قريباً، ولقد أشارت أحدث التقارير إلى أن ابل تخطط لإطلاق هذا الإصدار في 2026 على أن يتميز بتصميم صدفي.

تتنافس العديد من الشركات المصنعة للهواتف في سوق الهواتف القابلة للطي، وتؤكد أحدث التفاصيل التي جاءت من آسيا على أن ابل تتجه لتطوير هاتف أيفون قابل للطي بتصميم صدفي في البداية والذي ينافس إصدار سامسونج Galaxy Z Flip6.

وتوضح التفاصيل الجديدة أن ابل بدأت في دراسات جديدة لتطوير أول هواتف الأيفون القابلة للطي، لذا فإن موعد الإعلان المرتقب في 2026 يرتكز على إستراتيجية ابل حيث تستغرق عملاق التكنولوجيا غالباً عامين لكل دورة تطوير للإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون.

من جانب أخر تؤكد التسريبات على أن “Samsung Display” ستكون المورد الرئيسي لشاشة هاتف الأيفون الأول القابل للطي، ولقد عقدت ابل إتفاقية بالفعل مع شركة سامسونج لإنتاج هذه الفئة من الشاشات.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن هاتف الأيفون الأول يأتي بأبعاد تحاكي هواتف الأيفون الحالية، أي نفس الطول والعرض بينما سيختلف سُمك هاتف الأيفون القابل للطي عن هواتف الأيفون الأخرى.

يذكر أن بعض التسريبات السابقة أشارت إلى أن ابل تتجه لإطلاق جهاز آيباد قابل للطي في البداية، إلا أن عملاق التكنولوجيا قررن تغيير إستراتيجتها نتيجة للتحديات التي تواجه ابل في سوق الهواتف الذكية.

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