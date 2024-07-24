تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن آداء رقاقة Snapdragon 8 Gen 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد كوالكوم لإطلاق جيل جديد من الرقاقات المميزة للأسواق، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن آداء رقاقة Snapdragon 8 Gen 4 القادمة.

تؤكد العديد من التقارير على أن رقاقة Snapdragon 8 Gen 4 المرتقبة من كوالكوم تأتي بتحسينات كبيرة في الآداء والكفاءة وذلك بفضل أنوية “Oryon” المميزة بتصميم مخصص، والتي ترتكز على الجيل الثالث من عملية تصنيع TSMC بدقة تصنيع 3 نانومتر.

أيضاً من المتوقع أن تضم رقاقة Snapdragon 8 Gen 4 كرت الشاشة Adreno 750 الذي يأتي بتعزيز للآداء لكل واط.

ولقد أوضحت صفحة “@negativeonehero” على منصة X أن كرت الشاشة في رقاقة Snapdragon 8 Gen 4 يسجل آداء بنفس المستوى المقدم في كرت الشاشة المميز لرقاقة Dimensity 9300.

ومن المقرر أن تدعم التحسينات المقدمة في كرت الشاشة تعزيز عمر البطارية، مع تبريد بكفاءة أعلى لدعم الهواتف الذكية بآداء أفضل في تشغيل الألعاب.

أيضاً مع أنوية Oryon المخصصة في معالج Snapdragon 8 Gen 4 سجل في إختبارات آداء الأنوية المتعددة 7300 نقطة عند 8W فقط، وهو آداء يحاكي Snapdragon 8 Gen 3، إلا أنه أقل مقارنة بآداء A17 Pro.

كما تشير التسريبات إلى أن 8 Gen 4 يأتي بتحسن بنسبة واحدة في كفاءة إستهلاك الطاقة مقارنة بالجيل الحالي، لذا إذا كان هدف المستخدم تحسين آداء وحدة المعالجة فإن التحسينات الكبيرة في الآداء ستقدم في معالج Snapdragon 8 Gen 5.

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