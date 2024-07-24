شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا لم تتأثر أجهزة آبل بسبب انقطاع خدمة CrowdStrike؟ والان مع تفاصيل الخبر

ثبت أن صباح يوم الجمعة كان أكبر إغلاق لتكنولوجيا المعلومات منذ عقود، وكل ذلك بفضل خطأ برمجي كبير من شركة تدعى CrowdStrike، كان الخطأ كبيرًا جدًا لدرجة أن شركات الطيران والرعاية الصحية وتجارة التجزئة وحتى المكاتب تأثرت في الكثير من دول العالم.

كان من المفترض أن تساعد هذه الشركة فى منع الهجمات الإلكترونية الكبرى على الأنظمة، لكن خطأها كلف الصناعة المليارات، ناهيك عن مايكروسوفت، التي تدعي أن حوالي 8.5 مليار جهاز يعمل على برامجها تأثرت بانقطاع التكنولوجيا العالمي.

يعمل منتجهم الرئيسي، Falcon، كحارس يقظ داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حيث يراقب باستمرار أي نشاط مشبوه. يوضح كومار ريتيش، مؤسس شركة Cyfirma، وهي شركة للأمن السيبراني: "عندما تكتشف التهديدات المحتملة، فإنها ترسل معلومات إلى مركز القيادة السحابية الخاص بـ CrowdStrike للتحليل والاستجابة".

حقيقة أن مايكروسوفت، التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من تريليون دولار، اعتمدت على موردين خارجيين لدفع تحديثات البرامج، تضع المسؤولية على عاتق الشركة لإعادة تنظيم هيكلها وإنشاء قوة أمنية يمكنها التعامل مع هذه المهام داخل الشركة، كما أن وجود آلية أمان خاصة بها هو السبب وراء عدم تسبب حادث تحديث CrowdStrike في أي انقطاع لأجهزة ماك.

وبما أن معظم الشركات لا تزال تعتمد على أجهزة ويندوز في عملياتها، فإن تكلفة عدم البحث عن طرق أخرى ستكلفها غاليًا، وبينما كانت النسبة صغيرة، فإن التأثيرات الاقتصادية والمجتمعية الواسعة تعكس استخدام CrowdStrike من قبل المؤسسات التي تدير العديد من الخدمات الحيوية، وقد سارعت مايكروسوفت إلى ملاحظة حقيقة هذا الحدث.

أراد الرئيس التنفيذي لشركة CrowdStrike أن يوضح أن الحادث لم يكن له علاقة بالأمن أو الهجوم الإلكتروني، ولكن حقيقة الوضع تجعل الحدث برمته أكثر إثارة للقلق بالنسبة للشركة، والتي من المرجح الآن أن تفقد الكثير من العملاء كما يبدو لتجنب حدوث هذه الأخطاء في المستقبل.

أوضح ريتيش مؤسس شركة Cyfirma وهي شركة للأمن السيبراني، أن القلق الكبير الآخر فيما يتعلق بهذا الحدث هو أنه على الرغم من أن CrowdStrike تدعي أنها أصلحت المشكلة لتشغيل الأنظمة، فإن الجدول الزمني الفعلي لإعادة الجميع إلى الإنترنت سيستغرق بعض الوقت. "لقد قامت CrowdStrike منذ ذلك الحين بإصلاح المشكلة من جانبها، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تعود الأنظمة إلى وضعها الطبيعي بالنسبة لأي شخص آخر،"

تُظهر لك مثل هذه الأحداث الخاصة بتكنولوجيا المعلومات أيضًا أهمية الاستثمار في بنية تحتية قوية لتكنولوجيا المعلومات والحصول على قوة عاملة ماهرة لمساعدة الشركات على العودة إلى الحياة الطبيعية دون فقدان الكثير من أوقات التوقف عن العمل.