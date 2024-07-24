تكنولوجيا: تسريبات مصورة تستعرض ألوان هاتف Honor X60i المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة إختيارات ألوان هاتف Honor X60i المرتقب قبل الإعلان الرسمي في 26 من شهر يوليو الجاري.

كشفت التسريبات المصورة السابقة عن إختيار واحد من الألوان المقدمة لهاتف Honor X60i، بينما جاءت الصور المسربة الجديدة عبر “Digital Chat Station” لتكشف عن الإختيارات الأخرى في ألوان هذا الإصدار.

وتشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار هو الأول في سلسلة هواتف Honor X60، على أن تقدم الشركة لاحقاً هواتف Honor X60 Pro والإصدار الرئيسي.

ويأتي هاتف Honor X60i بشاشة LCD بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD+، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 6080، أيضاً يأتي بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت.

ويدعم هاتف Honor X60i بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن بقدرة 35W، كما يأتي الهاتف بسُمك 7.2مم، ووزن 172 جرام، ويدعم واجهة MagicOS 8.0 لذا نترقب الإعلان الرسمي في 26 من يوليو لمزيد من التفاصيل.

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