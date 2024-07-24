اضطراب أمواج البحر.. بيان رسمي بشأن أنباء انحسار مياه الشواطئ

الشارقة - اميمة ياسر -

أفاد بيان صادر عن معهد علوم البحار، بأن الدكتورة عبير السحرتي نائب رئيس المعهد للشئون الفنية ورئيس المكتب الفني، شكلت لجنة متخصصة من الأساتذة الباحثين بالمعهد، بناءً على توجيهات الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار الخطة الاستراتيجية للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد لدراسة ورصد التغيرات بالسواحل المصرية.

وذكر البيان أن اللجنة ضمت مختلف التخصصات العلمية ذات الصلة لدراسة سواحل البحر المتوسط وما طرأ عليها من تغيرات وانحسار مياه البحر ببعض المناطق لفحص ومتابعة ما تردد في وسائل الإعلام حول بعض الظواهر بالمناطق الساحلية.

وبحسب البيان، فإن اللجنة بدأت عملها على الفور من خلال القيام بمسح للعديد من شواطئ البحر المتوسط وإجراء بعض القياسات الحقلية وجمع العينات المختلفة من المناطق الساحلية للوقوف على الوضع البيئي بالمنطقة الساحلية.

وأضاف: "ستقدم اللجنة تقريرا يتضمن رصد وتحليل قياسات منسوب سطح البحر بالساحل المصري والبيانات الواردة من الشبكات الدولية للإنذار المبكر والتي يستقبلها المعهد وتم تحليلها بواسطة أساتذة متخصصين، إذ أكدت عدم وجود أي مخاطر حدوث التسونامي نتيجة زلزال كريت الذي تم تسجيله في 21 يوليو 2024."

وأشارت اللجنة إلى أن ظاهرة اضطراب أمواج البحر أو انخفاض منسوبه هي نتيجة لتغيرات طبيعية في حالة الطقس والضغط الجوي وعمليات المد والجزر ولا تمثل تهديدا للسواحل على البحر المتوسط.

ودعا المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد المواطنين للحصول على المعلومات من الجهات الرسمية مصادرها العلمية.