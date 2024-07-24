تكنولوجيا: هواتف Galaxy Z Fold6 وFlip6 تتوفر الآن في الأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة سامسونج اليوم في طرح الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold6 وFlip6 في الأسواق العالمية، مع خاتمها الذكي Galaxy Ring، وساعات Watch7 وWatch Ultra الذكية إلى جانب سماعة Buds3 اللاسلكية.

تتوفر إصدارات سامسونج الجديدة التي كُشِف عنها مؤخراً للبيع اليوم في الأسواق العالمية، إلا أن العملاق الكوري قامت بتأجيل إطلاق سماعة Buds3 Pro اللاسلكية للأسواق في الوقت الراهن، حيث تواجه سامسونج مشكلة في معايير الجودة لرؤوس السماعة المميزة من السيليكون.

ولقد أكدت سامسونج على خططها لإطلاق سماعة Buds3 Pro في سوق الولايات المتحدة الأمريكية في 28 من شهر أغسطس القادم.

ومن المقرر أن تتوفر منتجات سامسونج الجديدة بالأسعار التالية:

Galaxy Z Fold6 سعة 256 جيجا بايت 512 جيجا بايت 1 تيرابايت الولايات المتحدة 1900 دولار 2020 دولار 2260 دولار كندا 2565 دولار 2725 دولار 3045 دولار أوروبا 2000 يورو 2120 يورو 2360 يورو المملكة المتحدة 1800 جنيه إسترليني 1900 جنيه إسترليني 2100 حنيه إسترليني

ويتوفر هاتف Galaxy Z Flip6

هاتف Galaxy Z Flip6 256GB 512GB 1TB الولايات المتحدة 1100 دولار 1220 دولار – كندا 1463 دولار 1623 دولار – أوروبا 1200 يورو 1320 يورو – المملكة المتحدة 1050 جنيه إسترليني 1150 جنيه إسترليني –

وتتوقع شركة سامسونج إن يسجل الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي زيادة في المبيعات بنسبة 10% مقارنة بالجيل السابق.

وتتوفر ساعات سامسونج الذكية بالأسعار التالية:

ساعات سامسونج وخاتمها الذكي Watch7 (BT / 4G) Watch Ultra (4G) Galaxy Ring 40 مم 44 مم 47 مم مقاس 5-13 الولايات المتحدة 300 دولار /350 دولار 330/380 دولار 650 دولار 400 دولار كندا 410/480 دولار 450/ 520 دولار 880 دولار – أوروبا 320 / 370 يورو 350 / 400 يورو 700 يورو 450 يورو المملكة المتحدة 290 / 340 جنيه إسترليني 320 / 370 جنيه إسترليني 600 جنيه إسترليني 400 جنيه إسترليني

المصدر