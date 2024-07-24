علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: هواتف Galaxy Z Fold6 وFlip6 تتوفر الآن في الأسواق العالمية

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة سامسونج اليوم في طرح الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold6 وFlip6 في الأسواق العالمية، مع خاتمها الذكي Galaxy Ring، وساعات Watch7 وWatch Ultra الذكية إلى جانب سماعة Buds3 اللاسلكية.

تتوفر إصدارات سامسونج الجديدة التي كُشِف عنها مؤخراً للبيع اليوم في الأسواق العالمية، إلا أن العملاق الكوري قامت بتأجيل إطلاق سماعة Buds3 Pro اللاسلكية للأسواق في الوقت الراهن، حيث تواجه سامسونج مشكلة في معايير الجودة لرؤوس السماعة المميزة من السيليكون.

ولقد أكدت سامسونج على خططها لإطلاق سماعة Buds3 Pro في سوق الولايات المتحدة الأمريكية في 28 من شهر أغسطس القادم.

ومن المقرر أن تتوفر منتجات سامسونج الجديدة بالأسعار التالية:

Galaxy Z Fold6
سعة 256 جيجا بايت 512 جيجا بايت 1 تيرابايت
الولايات المتحدة  1900 دولار  2020 دولار  2260 دولار
كندا  2565 دولار  2725 دولار  3045 دولار
أوروبا 2000 يورو  2120 يورو  2360 يورو
المملكة المتحدة  1800 جنيه إسترليني  1900 جنيه إسترليني  2100 حنيه إسترليني

ويتوفر هاتف Galaxy Z Flip6

هاتف Galaxy Z Flip6
256GB 512GB 1TB
الولايات المتحدة 1100 دولار  1220 دولار
كندا  1463 دولار  1623 دولار
أوروبا  1200 يورو  1320 يورو
المملكة المتحدة  1050 جنيه إسترليني  1150 جنيه إسترليني

وتتوقع شركة سامسونج إن يسجل الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي زيادة في المبيعات بنسبة 10% مقارنة بالجيل السابق.

وتتوفر ساعات سامسونج الذكية بالأسعار التالية:

ساعات سامسونج وخاتمها الذكي
Watch7 (BT / 4G) Watch Ultra (4G) Galaxy Ring
40 مم 44 مم 47 مم مقاس 5-13
الولايات المتحدة  300 دولار /350 دولار  330/380 دولار  650 دولار  400 دولار
كندا  410/480 دولار  450/ 520 دولار  880 دولار
أوروبا  320 / 370 يورو  350 / 400 يورو  700 يورو   450 يورو
المملكة المتحدة  290 / 340 جنيه إسترليني  320 / 370 جنيه إسترليني  600 جنيه إسترليني  400 جنيه إسترليني

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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