شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تحتضن 3.92 مليون قاعدة لتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية ارتفاع عدد المحطات (قواعد) لتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس في الصين إلى نحو 3.92 مليون قاعدة بنهاية يونيو من العام الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - عن بيانات الوزارة اليوم الأربعاء - أن هذا الرقم يمثل زيادة صافية قدرها 540 ألف محطة مقارنة بنهاية العام الماضي، ويشكل 33 % من إجمالي عدد المحطات القاعدية للهاتف المحمول على مستوى البلاد، كما ارتفع عدد مستخدمي الهاتف المحمول بتكنولوجيا الجيل الخامس في البلاد بمقدار 105 ملايين مشترك عن نهاية العام الماضي ليصل إلى 927 مليونا حتى نهاية يونيو الماضي .

وأظهرت البيانات أن هذا الرقم يمثل 52.4 % من إجمالي عدد مستخدمي الهاتف المحمول في شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث في الصين (تشاينا تيليكوم وتشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم) وشركة "تشاينا برودنت"، والذي بلغ حوالي 1.78 مليار بنهاية يونيو ، مشيرة إلى أن شبكة الجيل الخامس في البلاد تغطي الآن كل مدينة وبلدة في البلاد، وأيضا أكثر من 90 % من قراها.

وأضافت أن الصين قامت ببناء 300 من المصانع المزودة بشبكة الجيل الخامس وأطلقت أكثر من 13 ألف مشروع لتطبيق "5جي+ الإنترنت الصناعي" كما أن تسويق الجيل الخامس خلق بشكل مباشر ناتجا اقتصاديا إجماليا بقيمة حوالي 5.6 تريليون يوان (حوالي 785 مليار دولار أمريكي) في الصين على مدى السنوات الخمس الماضية.