تكنولوجيا: ابل تعمل على تطوير ميزة إيماءات اليد المخصصة لدعم نظارات الواقع الإفتراضي القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في العمل على تطوير ميزة إيماءات اليد المخصصة التي تهدف لدعم الإصدارات المستقبلية من نظارات الواقع الإفتراضي.

سجلت عملاق التكنولوجيا ابل براءة إختراع جديدة في مكتب (USPTO) في الولايات المتحدة، ويكشف ملف براءت الإختراع عن ميزة إيماءات اليد المخصصة المطورة لدعم النظارات الذكية ونظارات الواقع الإفتراضي مثل Vision Pro.

وتختلف هذه الميزة عن إيماءات Vision Pro التي تستجيب وفقاً لمهام الإيماءات المحددة مسبقاً، إلا أن بعض المستخدمين غير قادرين على تنفيذ الإيماءات المحددة مسبقاً في بعض الأحيان.

وتتيح براءة إختراع ابل الجديدة تخصيص مهام الإيماءات لتحقيق تفاعل أكثر كفاءة مع المستخدمين في نظارات الواقع الإفتراضي المستقبلية.

ويمكن لهذه الميزة أن تدعم الأجهزة في إكتشاف الإجراءات المطلوبة بالإيماءات، وتتضمن براءة الإختراع عدد 48 مخطط يوضح آلية عمل وتطبيقات هذه الميزة، ومن المقرر أن تتوسع هذه الميزة لتشمل لاحقاً سماعات الرأس وشاشات العرض وغيرها من الأجهزة.

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