شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحقق أرباحا ربع سنوية ضخمة بفضل البحث والذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

حققت شركة جوجل ما يقرب من 85 مليار دولار خلال الأشهر القليلة الماضية مع ارتفاع إيراداتها من أعمال البحث والحوسبة السحابية، وذلك وفقًا لتقرير أرباح الربع الثاني الذي أصدرته شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل ، والذي يقول إن البحث وحده حقق 48.5 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، بلغ قسم الحوسبة السحابية في جوجل 10 مليارات دولار لأول مرة مع تحقيق 1 مليار دولار من الأرباح التشغيلية، وخلال مكالمة الأرباح مساء أمس ، قال الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، سوندار بيتشاي، إن حلول الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تقدمها الشركة لعملاء الحوسبة السحابية "ولدت بالفعل مليارات الدولارات من الإيرادات ويستخدمها أكثر من مليوني مطور".

ويقول بيتشاي في رسالة إلى المستثمرين: "نحن نبتكر في كل طبقة من طبقات الذكاء الاصطناعي، كما إن قيادتنا للبنية التحتية منذ فترة طويلة وفرق البحث الداخلية تضعنا في وضع جيد مع تطور التكنولوجيا مع سعينا وراء العديد من الفرص المستقبلية".

وفى وقت سابق من هذا الشهر، ورد أن جوجل كانت تزن الاستحواذ على شركة Wiz الناشئة مقابل 23 مليار دولار للمساعدة في تعزيز محفظة أمن السحابة الخاصة بها، لكن Wiz رفضت الصفقة للمضي قدمًا في الطرح العام الأولي، وفقًا لشبكة CNBC.

وبعد أن بلغت قيمة سوقية قدرها 2 تريليون دولار في أبريل ، بدأت جوجل في طرح AI Overviews في البحث مدعومة بنموذج اللغة الكبير (LLM)، Gemini، لكن المستخدمين سرعان ما وجدوا أن الأداة قدمت إجابات غريبة لاستعلامات معينة، مما دفع Google إلى إزالتها يدويًا .

ومع ذلك، يقول بيتشاي إن AI Overviews أدت إلى "زيادة في استخدام البحث وزيادة رضا المستخدم عن النتائج".

وفي هذا الأسبوع، أعلنت جوجل أيضًا أنها تتخلى عن خططها التي طال انتظارها للتخلص التدريجي من ملفات تعريف الارتباط الخاصة بجهات خارجية بشكل افتراضي، وهو ما تفعله بالفعل متصفحات Safari وFirefox. وبدلاً من ذلك، سيطلب متصفح Google Chrome من المستخدمين "اتخاذ خيار مستنير ينطبق على تصفح الويب الخاص بهم". وخلال مكالمة أرباح جوجل، قال بيتشاي إنه يعتقد أن "اختيار المستخدم هو أفضل مسار للمضي قدمًا"، مضيفًا أن الشركة ستواصل "الاستثمار في تقنيات تعزيز الخصوصية" مع أخذ "ملاحظات من اللاعبين في النظام البيئي.

وشهدت مجالات أخرى في Alphabet نموًا أيضًا. فقد تضخمت أعمال إعلانات جوجل إلى 64.6 مليار دولار، بينما ارتفعت إعلانات يوتيوب بنسبة 13% على أساس سنوى إلى 8.6 مليار دولار.

وحقق القسم بما في ذلك الاشتراكات والمنصات والأجهزة 9.3 مليار دولار، ومن المرجح أن تشهد جوجل دفعة كبيرة أخرى في الأعمال التجارية بعد حدث الأجهزة الأقدم من المعتاد القادم في أغسطس، حيث ستطلق Pixel 9 و Pixel 9 Pro Fold اللذين تم الكشف عنهما بالفعل.