تكنولوجيا: موتورولا تستعد لإطلاق أنحف هاتف بمعايير MIL-STD810 للمقاومة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت موتورولا إعلان تشويقي اليوم لأنحف الهواتف الذكية المرتقبة من الشركة بمعايير MIL-STD810 العسكرية في المقاومة.

تأتي الهواتف الذكية المميزة بتصميم يدعم معايير MIL-STD810 بحجم ضخم غالباً، إلا أن موتورولا تستعد لإطلاق أنحف الهواتف الذكية المميزة بهذه المعايير.

من جانب أخر لم تؤكد موتورولا على العلامة التجارية المميزة لهذا الإصدار، أو موعد إطلاق الهاتف للأسواق، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذا الإصدار هو Motorola Edge 50 Neo الذي شغل بعض التسريبات مؤخراً.

ومن المقرر أن يدعم هاتف موتورولا مقاومة ظروف المناخ الصعبة، وأيضاً مقاومة السقوط العرضي، كما يوضح الإعلان التشويقي الذي نشر من موتورلا بعض اللمحات حول مواصفات هذا الإصدار، حيث يظهر الهاتف باللون الأخضر.

كما يكشف الإعلان التشويقي عن تصميم مربع لوحدة الكاميرة الخلفية، والتي تظهر بتصميم بارز عن الغطاء الخلفي على غرار هاتف Find X من Oppo، أيضاً تضم وحدة الكاميرة ثلاثة مستشعرات مع فلاش LED.

يذكر أن التسريبات السابقة كشفت عن بعض من مواصفات هاتف Edge 50 Neo الذي يدعم معايير IP68، ويتميز بسماكة 8.1 مم، كما يأتي بشاشة pOLED بحجم 6.4 إنش، وتدعم معدل تحديث 120Hz، كما تأتي بجودة عرض FHD+.

أيضاً من المتوقع أن يدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 7300، ويأتي بقدرة بطارية 4310 mAh، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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