شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Meta AI متاح الآن باللغات الإسبانية والبرتغالية والفرنسية وغيرها والان مع تفاصيل الخبر

تم إطلاق Meta AI في سبتمبر 2023 باستخدام نموذج لغة التعلم Llama 2 ، وبعد مرور عام تقريبًا، أعلنت Meta عن جولة جديدة من الميزات لمساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها وماجستير إدارة أعمال جديد لدعمه: Llama 3.1.

وتتضمن هذه التحديثات توسيعًا لمن يمكنه الوصول إلى Meta AI، وبفضل إضافة الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا والإكوادور والمكسيك وبيرو والكاميرون، أصبح المساعد متاحًا الآن في 22 دولة.

كما يمكن الوصول إليه بلغات جديدة: الفرنسية والألمانية والهندية والنصوص الهندية بالحروف اللاتينية والإيطالية والبرتغالية والإسبانية، ومع ذلك، فإن بعض الميزات الجديدة تتعلق بالموقع أو اللغة في الوقت الحالي.

وتقوم ميتا بطرح أداة تجريبية تسمى "Imagine me" في جميع أنحاء الولايات المتحدة، فهو يسمح بمطالبات مثل "تخيلني وأنا أركب الأمواج" أو "تخيلني كلوحة سريالية"، وسيقوم مساعد الذكاء الاصطناعي بإنشائها باستخدام صورة الفرد.

وتضيف ميتا أيضًا طرقًا جديدة لإصلاح الصورة، مثل إزالة محتواها أو تغييره أو تحريره، وتسمح هذه الميزة بإنشاء صورة، مثل البطة، باستخدام أداة "تخيلني" ثم توجيه Meta AI إلى "تغيير البطة إلى قطة".

وفي الشهر المقبل، سيكون هناك أيضًا زر "التحرير باستخدام الذكاء الاصطناعي" لمزيد من الضبط الدقيق للصور، وتطرح الشركة أيضًا القدرة على إنشاء صورة باستخدام Meta AI في موجز أو تعليق أو قصة أو رسالة عبر Facebook وInstagram وWhatsApp وMessenger، ومن المفترض أن يتم طرحه هذا الأسبوع، ولكن باللغة الإنجليزية فقط في الوقت الحالى.

ثم هناك إطلاق Llama 3.1 405B ​​نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد مفتوح المصدر من Meta. يمكنك استخدامه على WhatsApp أو ميتا ايه أى للقيام بمهام مثل الإجابة على المسائل الرياضية والبرمجة، و تدعي شركة Meta أنها ستقوم بتحديث تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها كل أسبوعين وأن الميزات واللغات الجديدة في الطريق.