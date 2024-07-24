تكنولوجيا: Tesla تؤكد إستمرار خططها لإطلاق سيارة بتكلفة منخفضة في النصف الأول من 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد “Elon Musk” الرئيس التنفيذي لشركة Tesla على إستمرار خطط الشركة التي تهدف لإطلاق سيارة بتكلفة منخفضة في النصف الأول من 2025، كما أكد أيضاً على أن Robotaxi سيبدأ العمل بشكل فعلي العام المقبل.

نفى “Elon Musk” وكبير مصممي شركة تيسلا ما جاء في تقرير سابق من رويترز حول إيقاف خطط الشركة لإطلاق سيارة متخفضة التكلفة من الشركة والتي تعرف ب”Model 2″، كما أكد في التصريحات التي أصدرها مؤخراً على إستمرار خطط الشركة لإطلاق هذا الإصدار من السيارات الكهربائية.

ولقد جاءت تصريجات إيلون ماسك خلال إعلان الشركة عن تقريرها المالي، حيث أوضح أن سيارة “Model 2” منخفضة التكلفة تختلف عن سيارة الأجرة ذاتية القيادة Robotaxi.

ولقد أشار ماسك في تصريحاته إلى سيارة الأجرة ذاتية القيادة بعنوان “Cybertaxi” و”Cybercab”، والتي تخضع الآن لبعض التغييرات في الجزء الأمامي قبل إطلاقها بشكل رسمي.

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