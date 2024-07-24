شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بدءًا من اليوم.. يمكنك الحصول على Call of Duty: Modern Warfare 3 على Xbox Game Pass والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أشهر فقط من إصدارها، أعلنت مايكروسوفت للتو أن نسخة 2023 من لعبة Call of Duty: Modern Warfare 3 ستأتي إلى خطة الاشتراك Xbox Game Pass، بدءًا من اليوم، 24 يوليو 2024.

ومن الواضح أن استحواذ شركة Redmond على Activision-Blizzard، الناشر الشهير للامتياز، قد أدى إلى تحسين العملية بعد ذلك.

وتأتي Modern Warfare 3 للمشتركين في Xbox Game Pass Console وPC Game Pass وGame Pass Ultimate، مما يضيف حملة اللاعب الفردي وأوضاع اللاعبين المتعددين وعالم الزومبي المفتوح إلى الخدمة، ويبلغ سعر اللعبة نفسها 69.99 دولارًا للتجميع عبر الجيل دون اشتراك Game Pass.

وتعد Call of Duty: Modern Warfare 3 هي لعبة Activision-Blizzard الثانية التي تصل إلى خطة الاشتراك بعد Diablo 4.

وقامت مايكروسوفت مؤخرًا برفع سعر خطة Xbox Game Pass Ultimate بحوالي 30٪ من 16.99 دولارًا إلى 19.99 دولارًا، وقدم عملاق التكنولوجيا أيضًا طبقة أدنى مستوى جديدة من Game Pass Standard بسعر شهري قدره 14.99 دولارًا، والتي تقدم كتالوج Game Pass ومتعددة اللاعبين عبر الإنترنت ولكنها تستثني ألعاب اليوم الأول.

لم يكن هذا التغيير كبيراً، لكنه كان كافياً لإثارة غضب لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC)، ووصفت الطبقة الجديدة بأنها "منتج متدهور". وفي دعوى قضائية حديثة، تقول الهيئة التنظيمية إن مايكروسوفت تدفع المستخدمين إلى التحول إلى خدمة أكثر تكلفة أو أقل قيمة.