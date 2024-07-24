شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تزيل تطبيقات أندرويد منخفضة الجودة من متجر بلاى الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

من المقرر أن تقوم جوجل بإزالة التطبيقات منخفضة الجودة وغير الوظيفية من متجر Play الخاص بها بدءًا من الشهر المقبل، قامت الشركة بتحديث سياسة البريد العشوائي والحد الأدنى من الوظائف لتحسين تجربة المستخدم من خلال ضمان الاستقرار والاستجابة والمشاركة.

وبدءًا من 31 أغسطس، ستتم إزالة التطبيقات التي تعرض الحد الأدنى من الوظائف أو المحتوى، مثل التطبيقات النصية فقط أو تطبيقات الخلفية الفردية أو تلك التي يفشل تثبيتها أو تشغيلها بشكل صحيح، من متجر Play.

شارك عملاق التكنولوجيا قائلاً: "التطبيقات التي تتعطل، لا تتمتع بالدرجة الأساسية من المنفعة الكافية مثل تطبيقات الهاتف المحمول، أو تفتقر إلى المحتوى الجذاب أو تظهر سلوكًا آخر لا يتوافق مع تجربة المستخدم الوظيفية والجذابة، غير مسموح بها على Google Play".

من المتوقع أن تؤثر عملية التنظيف القادمة على عدد كبير من التطبيقات وقد تتضمن بعض التطبيقات الشائعة التي تم تنزيلها بملايين التنزيلات.

وبذلت جوجل جهودًا لتحسين تجربة مستخدم متجر بلاي، وفي عام 2023، حظرت الشركة ما يقرب من 2.8 مليون تطبيق لانتهاكها السياسات وتعريض أمن المستخدم للخطر، وذكرت الشركة أيضًا أنها حظرت حوالي 333000 حساب Google Play "سيء" في نفس العام بسبب الانتهاكات الخطيرة المتكررة للسياسة والمخاوف بشأن الاحتيال والبرامج الضارة.

ستبدأ الشركة في إزالة التطبيقات من متجر بلاي اعتبارًا من 31 أغسطس، مما يعني أنه لا يزال أمام المطورين فترة ستة أسابيع للتأكد من أن تطبيقاتهم تلبي المعايير الجديدة، حيث يعد تغيير السياسة جزءًا من جهود جوجل المستمرة لجعل أندرويد أكثر أمانًا وسهولة في الاستخدام.



ومع ذلك، لم تصدر جوجل قائمة بالتطبيقات التي ستزيلها ولا تفاصيل المتطلبات الخاصة بالتطبيقات، وفي وقت سابق من هذا العام، قامت جوجل بإزالة العديد من التطبيقات الهندية الكبيرة من متجر بلاي لعدم التزامها بسياسات الدفع والفوترة داخل التطبيق الخاصة بالشركة.

ومع ذلك، بعد تدخل الحكومة الهندية أعادت جوجل جميع التطبيقات المحذوفة من متجر بلاي.