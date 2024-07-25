شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معايير السلامة الفيدرالية أبرز أسباب تأخر روبوتات تسلا.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تجنب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا العديد من الأسئلة خلال مكالمة الأرباح حول حالة السيارة ذاتية القيادة التي وعدت بها الشركة منذ فترة طويلة، بما فى ذلك ما إذا كانت ستحتوي على عناصر تحكم تقليدية مثل الدواسات وعجلات القيادة.

وقال إنها مسألة ذات أهمية متزايدة تظل معلقة فوق خطط شركة تسلا لسيارات الأجرة الآلية، والتي تم تأجيلها بالفعل للسماح بمزيد من العمل على النموذج الأولي.

من الناحية النظرية، قد يستغرق الأمر شهورًا، إن لم يكن سنوات، حتى تتم الموافقة على مركبة بدون عجلة قيادة ودواسات للطرق العامة، في غضون ذلك، يمكن إطلاق مركبة ذات مظهر أكثر تقليدية في وقت أقرب بكثير.

ويرجع ذلك إلى أن شركة تسلا ستحتاج إلى موافقة الحكومة الفيدرالية لنشر سيارة أجرة روبوتية ذات تصميم أكثر جذرية، وهو ما تعترف به في خطابها إلى المساهمين.

"على الرغم من أن توقيت نشر روبوتاكسي يعتمد على التقدم التكنولوجي والموافقة التنظيمية، فإننا نعمل بجد على هذه الفرصة نظرًا للقيمة المحتملة الضخمة"، وفقًا للشركة.

ومع ذلك، عندما سئل على وجه التحديد عن الموافقة التنظيمية التي ستسعى تيسلا للحصول عليها، رفض ماسك الإجابة.

وعلى وجه التحديد، سُئل عما إذا كانت شركة تسلا ستسعى للحصول على إعفاء من معايير سلامة المركبات الفيدرالية لنشر مركبة بدون ضوابط تقليدية، وقال أن لدينا حلول يمكن تطبيقها في أي مكان، بل ويمكن تطبيقها حتى على كوكب آخر".

فى الوقت الحالي، تتطلب معايير السلامة الفيدرالية للمركبات الآلية (FMVSS) أن تحتوي السيارات على أدوات تحكم بشرية أساسية، مثل عجلات القيادة والدواسات والمرايا الجانبية وما إلى ذلك.

وتحدد هذه المعايير كيفية تصميم المركبات قبل بيعها في الولايات المتحدة، وإذا لم تتوافق السيارة الجديدة المقترحة مع جميع معايير السلامة الفيدرالية للمركبات الآلية الحالية، فيمكن للشركات المصنعة التقدم بطلب للحصول على إعفاء، لكن الحكومة تقدم 2500 إعفاء فقط لكل شركة سنويًا.

كل هذا يعني أن شركة تسلا تواجه عقبات تنظيمية ، اعتمادًا على ما إذا كانت ستقرر التخلص من الضوابط التقليدية أم لا، وسيتعين علينا الانتظار حتى شهر أكتوبر للحصول على إجابة حقيقية أو ربما حتى وقت لاحق، فى انتظار المزيد من التأخيرات.