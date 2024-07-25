شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أول هاتف آيفون قابل للطي من آبل قد يصل فى عام 2026 والان مع تفاصيل الخبر

تواصل شركة أبل العمل على هاتف آيفون قابل للطي، والذي قد يصل في وقت مبكر من عام 2026، وفقًا لتقرير من موقع The Information، ويشاع أن الهاتف سيطوى أفقيًا، مثل هاتف Samsung Galaxy Z Flip ذي التصميم الصدفي.

في فبراير، ذكرت The Information أن شركة Apple كانت في المراحل الأولى من تطوير نموذجين أوليين لهاتف iPhone القابل للطي، ولكن الآن يبدو أن شركة Apple قد استقرت على تصميم، حيث تقول The Information أن الجهاز يحمل لقبًا داخليًا، V68، مما يشير إلى أن "الفكرة تجاوزت المرحلة المفاهيمية" وهي الآن "قيد التطوير مع الموردين".

وبحسب ما ورد، لا تزال شركة آبل تعمل على تسطيح الطية التي تظهر عند فتح الهاتف، كما تحاول أيضًا جعل الجهاز أنحف، وهذا يؤكد تقرير يوم الثلاثاء من DigiTimes ، والذي يكشف عن تفاصيل مماثلة حول خطط آبل للهاتف القابل للطي.

وتشير الشائعات الأخيرة إلى أن آبل تعمل أيضًا على جهاز قابل للطي يشبه MacBook ويمكن أن يبدأ شحنه في عام 2026 .

وبعيدًا عن عملها على الهواتف القابلة للطي، قد تستعد شركة آبل لتحديث آيفون العام المقبل بفتحة ميكانيكية تتيح للمستخدمين تحقيق تأثير عمق المجال الذي يطمس خلفية الصورة مع الحفاظ على التركيز على الموضوع، وفقًا لتقارير The Information ، وتشير الشائعات أيضًا إلى أن آبل تعمل على آيفون أنحف بكثير في عام 2025 .