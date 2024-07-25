شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Adobe تضيف أدوات الذكاء الاصطناعى الجديدة إلى Photoshop وIllustrator والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة Adobe بتحديث تطبيقي Illustrator وPhotoshop Creative Cloud، حيث قدمت مجموعة من الميزات الجديدة التي تعمل على تبسيط الإنتاجية، تستفيد العديد من الإضافات من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتوفير وقت المبدعين.

يحتوي Photoshop على أداة Selection Brush Tool جديدة لتحديد المناطق عن طريق تنظيفها بالفرشاة دون الحاجة إلى استخدام وضع Quick Mask، وتحتوي الأداة على إعدادات العتامة والصلابة للحواف ذات الحواف، مما يسمح بتحديدات أكثر سلاسة.

تتوفر أيضًا أداة Adjustment Brush Tool، التي كانت في مرحلة تجريبية، فهو يسمح بالرسم على تعديلات السطوع والتشبع، مع خيارات لتحديدات الضبط الدقيق، ميزة إنشاء نص إلى صورة في Photoshop هي أيضًا خارج النسخة التجريبية، ويمكن استخدامها لإنشاء عشرات الأفكار في دقائق باستخدام موجه نصي و صور مرجعية.

تشتمل ميزات Photoshop الجديدة الأخرى على شريط مهام سياقي محسّن، ودعم القوائم ذات التعداد النقطي والرقمي، وخيار تحسين التفاصيل للتعبئة التوليدية.

يحتوي Adobe Illustrator على ميزة تعبئة الأشكال التوليدية لملء الأشكال بالتفاصيل والألوان، وتقول Adobe أنه يمكن للمستخدمين مطابقة نمط ولون أعمالهم الفنية لإنشاء خيارات رسومية متعددة قابلة للتحرير وقابلة للتطوير.

يتم استخدام المطالبات النصية لملء الرسومات المتجهة لتعبئة الشكل التوليدي، وهناك خيارات لإضافة أنماط مثل فن ثلاثي الأبعاد أو هندسي أو بكسل.

قامت Adobe بتحسين ميزة تحويل النص إلى نمط في Illustrator، مما جعل إنشاء أنماط متجهة سلسة وتحريرها وقياسها أكثر سهولة. تعد الرسومات المتجهة التي يتم إنشاؤها باستخدام هذه الميزة أكثر وضوحًا، بالإضافة إلى وجود عناصر تحكم جديدة في واجهة المستخدم وخيارات تحرير أفضل.

باستخدام Mockup، يمكن للمصممين رؤية إبداعاتهم على كائنات مثل تغليف المنتجات والملابس، حيث تقوم الأداة تلقائيًا بضبط الفن ليناسب حواف الكائن، وتشتمل الميزات الجديدة الأخرى في Illustrator على أداة Dimension للتحجيم الدقيق وإمكانيات التحديد المحسنة وسرعات التحريك والتكبير/التصغير الأسرع.

تتوفر هذه الميزات الجديدة في أحدث إصدارات Illustrator وPhotoshop على سطح المكتب، ويمكن العثور على مزيد من المعلومات على موقع Adobe الإلكتروني.