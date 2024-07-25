شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: من المتوقع أن تحقق Xbox Game Pass حوالى 5.5 مليار دولار بحلول عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ ظهورها لأول مرة فى عام 2017، تستمر خطط الاشتراك في Xbox Game Pass في جذب المزيد من المستخدمين، وتظل ذات صلة، خاصة بعد أن أنهت مايكروسوفت صفقة Activision، حيث تقدم Game Pass عناوين كبيرة مثل Call of Duty: Black Ops 6 منذ اليوم الأول.

والآن، وفقًا لتحليل أجرته شركة Ampere، شركة البيانات والتحليلات الرائدة في السوق، من المتوقع أن تحقق Xbox Game Pass 5.5 مليار دولار بحلول نهاية العام المقبل.

وكما جاء في التحليل"تقدر Ampere أن Game Pass ARPU العالمي [متوسط ​​الإيرادات لكل مستخدم] عبر جميع مستويات الخدمة سيزيد بنسبة 5.4٪ في عام 2024 ومن المتوقع أن يقفز إلى زيادة قدرها 15.3٪ في عام 2025".

وفي وقت سابق من هذا العام، ذكرت مايكروسوفت أن خدمة Xbox Game Pass قد وصلت إلى 34 مليون مشترك، على الرغم من النمو البطيء على وحدات التحكم. قبل عامين، أعلن عملاق التكنولوجيا ريدموند عن 25 مليونًا.

وعلى الرغم من التقارير الأخيرة التي تفيد بأن Xbox ترفع سعر خطة Game Pass Ultimate، لا يبدو أن حماس المستخدمين تجاه خدمة الاشتراك يتراجع، وذلك لأن معسكر وحدة التحكم الخضراء أطلق أيضًا خطة أخرى، وهي Xbox Game Pass Standard، والتي تستثني إصدارات ألعاب اليوم الأول ولكنها تتضمن وصولاً متعدد اللاعبين.

ومع ذلك، ترى لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) الأمور بشكل مختلف بعض الشيء. وفي وثيقة قضائية حديثة، قال المنظمون إن مستوى Xbox Game Pass Standard الجديد هو “منتج متدهور” وانتقدوا الزيادات الأخيرة في الأسعار.

وتتهم لجنة التجارة الفيدرالية أيضًا مايكروسوفت بدفع المستخدمين نحو خيارات خدمة أكثر تكلفة أو أقل قيمة، والتي يقولون إنها ضارة للمستهلكين وتدل على قوة مايكروسوفت السوقية بعد الاندماج.