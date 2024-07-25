شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام ميزات برنامج الدردشة الآلى لواتساب.. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

حصل برنامج الدردشة الآلي المخصص لتطبيق المراسلة واتساب على بعض تحديثات الميزات الجديدة التي تساعدك على تحرير الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وحتى رؤية نفسك في صورة رمزية للذكاء الاصطناعي تم إنشاؤها بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي.

إليك كل ما تريد معرفته

وأتاحت شركة ميتا إمكانية الوصول إلى برنامج الدردشة الآلي الخاص بها على واتساب وفيسبوك للمستخدمين الهنود الشهر الماضي والذي يتيح لك إنشاء الصور والإجابة على الاستفسارات وحتى مساعدتك في إجراء بحث سريع عن مطعم وغيرها، حيث قامت ميتا باختبار برنامج الدردشة الآلي المزود بالذكاء الاصطناعي مع مجموعة واسعة من المستخدمين خلال الأشهر القليلة الماضية، ويبدو أن إضافة دعم للغة الهندية يمثل خطوة كبيرة للمنصة كونه أكبر أسواق العالم استخداما لواتساب.

يستخدم Meta AI نموذج اللغة الكبير (LLM) لمساعدتك في إنشاء صور AI بناءً على المطالبات والأوصاف المقدمة من قبل المستخدم، يمكن أن يتم إنشاء تحويل النص إلى صورة.

تدعي الشركة أن Llama 3 هو برنامج LLM الأكثر تقدمًا حتى الآن، ويبدو أنها واثقة بما يكفي لتقديمه للجميع، خاصة في سوق مثل الهند حيث يوجد أكثر من 400 مليون مستخدم نشط يوميًا لتطبيق واتساب وتشكل اللغة الهندية جزءًا كبيرًا من المستخدمين.

ميزات جديدة لمستخدمي الذكاء الاصطناعي

ومع ذلك، فإن تحديثات Meta AI لا تنتهي عند هذا الحد، يمكن لمستخدمي واتساب الاعتماد على برنامج الدردشة الآلي المدعم بالذكاء الاصطناعي الموجود في التطبيق لمساعدتهم على تحرير الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي باستخدام الخطوات التالية:

1- افتح واتساب

2- انتقل إلى مربع Meta AI chatbot

3- اكتب "تخيل" لإنشاء الصورة من خلال وصف التفاصيل

4- اكتب تخيل تحرير لإجراء تغييرات على الصورة التي تم إنشاؤها

يقول Meta أن ميزة التعديل متاحة باللغة الإنجليزية في الوقت الحالي ولكن سيتم إضافة المزيد من اللغات قريبًا.

تؤكد ميتا أنه "يمكنك إعادة تعيين أو حذف صور الإعداد الخاصة بك في أي وقت، وهو ما نأمل أن يعني تخزين الصور على الجهاز وعدم مشاركتها مع خادم سحابي.

من جهة أخرى اصبح بإمكان Meta AI على واتساب مساعدتك في الردود والاستفسارات الأخرى ب 6 لغات عالمية أخرى بالإضافة إلى اللغة الهندية، بدءًا من هذا الأسبوع فصاعدًا، وأكدت ميتا أيضًا أن برنامج الدردشة الآلي الخاص بها الموجود على تطبيق المراسلة متاح في ما يصل إلى 22 دولة بالإضافة إلى الأرجنتين وتشيلي والمكسيك والكاميرون وغيرها.