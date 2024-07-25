شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 11 و Pixel 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل عن سلسلة ‏iPhone 11 منذ بضع سنوات تقريبًا، حيث يعد هاتف iPhone 11 من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ يتضمن مجموعة من التحسينات والترقيات فى وقتها والعديد من الألوان المميزة، حيث عملت أبل حينها على تغيرات كبيرة فى التصميم، لذا نرصد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف Pixel 8 كما يلي:

iPhone 11:

الشاشة: 6.1 بوصة.

دقة الشاشة: تبلغ 1792 × 828بيكسل.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

المعالج: معالج A13 Bionic.

الرام: 4 جيجابايت.

مساحة الذاكرة: 64 جيجابايت.

نظام التشغيل: نظام iOS 14.

الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابيكسل.

البطارية: بقوة 3110 mAh.

Pixel 8

المعالج: Google Tensor G3

التخزين / الرام: 128/256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام

الكاميرا الخلفية : 50+12 م.ب.

الكاميرا الامامية 10.5 م.ب.

الشاشة: 6.2 بوصة بدقة 1080x2400 بها ثقب صغير

نظام التشغيل: اندرويد 14

البطارية: 4575 مللي أمبير