شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تحديد موقع أصدقائك من خلال "البحث الدقيق" فى جهاز iPhone 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت أبل ميزة البحث الدقيق للأشخاص، في طرازات iPhone 15، إذا كان لديك أنت وصديقك الذي تبحث عنه طراز iPhone 15 أو iPhone 15 Pro، فيمكن أن يرشدك Precision Finding إليهم مباشرةً بمساعدة الاتجاهات التي تظهر على الشاشة ومعلومات المسافة.

للعثور على صديقك باستخدام البحث الدقيق، اتبع الخطوات التالية:

1- افتح تطبيق Find My على جهاز iPhone الخاص بك.

2- اضغط على "الأشخاص" في أسفل الشاشة، ثم اضغط على اسم الصديق الذي تريد مقابلته.

3- إذا لم تكن قريبًا، فانقر على الاتجاهات للاقتراب من موقعهم.

4- إذا كنتم بالقرب من بعضكم البعض بالفعل، فانقر على "بحث" لإعلام صديقك بأنك تحاول تحديد موقعه.

5- ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للحصول على الاتجاهات.

عندما تقتربان بدرجة كافية من بعضكما البعض، سيشير سهم في اتجاههما مع تقدير لمدى بعدهما، عندما تسير في الاتجاه الصحيح، ستتحول الشاشة إلى اللون الأخضر.

إذا كنت بحاجة إلى إرسال رسالة إلى الشخص الذي تبحث عنه، فانقر على أيقونة الرسالة في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة، وعندما تجد صديقك، اضغط على الزر X في الزاوية السفلية اليسرى للانتهاء.