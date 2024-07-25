شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تمكين وتعطيل الإعدادات المسبقة للبعد البؤرى للكاميرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت أبل ثلاثة خيارات طول بؤري شائعة للتكبير البصري للكاميرا الرئيسية للاستفادة من نظام الكاميرا المحسّن في iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، هناك الافتراضي 24 ملم (أي ما يعادل تقريب بصري 1x) و28 ملم (تقريب بصري 1.2x)، و35 ملم (تقريب بصري 1.5x)، حيث أتاحت أبل هذه الأطوال البؤرية الخاصة لعشاق التصوير باستخدام المعالجة الحسابية لتحويل الصورة بدقة 48 ميجابكسل التي يمكن للمستشعر الجديد الأكبر حجمًا التقاطها، بحيث تقدم النتائج دائمًا صورة عالية الدقة بدقة 24 ميجابكسل.

يمكنك التبديل يدويًا بين أطوال الصورة عن طريق تغيير إعداد التكبير/التصغير البصري في تطبيق الكاميرا، ويؤدي الضغط على أيقونة 1x المحاطة بدائرة في الجزء السفلي من عدسة الكاميرا إلى تبديل الكاميرا بين الطول البؤري 28 مم (تقريب بصري 1.2x) والطول البؤري 35 مم (تقريب بصري 1.5x)، والعودة إلى التكبير البصري 1x.

كيفية تعطيل الإعدادات المسبقة للبعد البؤري

1- افتح تطبيق الإعدادات.

2- قم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط فوق الكاميرا.

3- اضغط على الكاميرا الرئيسية.

4- ضمن "عدسات إضافية"، قم بإيقاف تشغيل المفاتيح بجوار 28 مم و/أو 35 مم.

كيفية تغيير البعد البؤري الافتراضي

1- افتح تطبيق الإعدادات.

2- قم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط فوق الكاميرا.

3- اضغط على الكاميرا الرئيسية.

4- ضمن "العدسة الافتراضية"، حدد من الافتراضي إلى 24 مم - 1x، والافتراضي إلى 28 مم - 1.2، والافتراضي إلى 35 مم - 1.5x.