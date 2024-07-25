شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تتجه لإطلاق آيفون 17 بأكبر تغيير فى التصميم والميزات والان مع تفاصيل الخبر

لا يزال إطلاق آيفون 16 على بعد بضعة أشهر فقط، ولكن يبدو أن الشائعات أكثر حماسًا لخطط آبل لنماذج آيفون 17 في عام 2025، قد تجادل بأن جلب ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها يعد صفقة كبيرة للشركة مثل أول آيفون تم إطلاقه في عام 2007 فلماذا يتحول كل التركيز إلى موديلات 2025 بالفعل؟، يبدو أن الشركة ستقوم بأكبر تصميم وتغييرات في الميزات في جميع طرازات آيفون 17، حتى طرازات الفانيليا.

بينما ستقدم شركة آبل مجموعة شرائح A18 لميزات الذكاء الاصطناعي لجميع طرازات سلسلة آيفون 16 هذا العام، ستحتفظ الشركة ببعض التغييرات الأكبر لسلسلة آيفون 17.

وتشير التقارير إلى أن إصدار Vanilla وPlus من تشكيلة آيفون 17 سيدعم أخيرًا تقنية عرض ProMotion التي توفر معدل تحديث يبلغ 120 هرتز للمجموعة بأكملها.

هذا ليس كل شيء، نتوقع أيضًا رؤية ميزة معدل التحديث المتغير ممكّنة في هذه الطرازات بفضل تقنية LTPO التي تسمح للشاشة بالتبديل بين 1 هرتز و120 هرتز بناءً على ما تفعله على الجهاز.

هل هذا يعني أن طرازات آيفون 16 ستقدم شاشة تحديث أعلى فقط لطرازات Pro؟ ويبدو أن التفاصيل الجديدة تشير إلى هذا الاحتمال. يمكن أن تكون التغييرات الأخرى مرتبطة بالكاميرات، حيث من المتوقع أن يصبح المستشعر الأكبر بدقة 48 ميجابكسل جزءًا أساسيًا من نماذج آيفون المستقبلية.

نأمل أن نرى بعض التحسينات في التصميم مع أجهزة iPhone 2025 لأن التحديث طال انتظاره الآن وسيوافق معظم الناس على هذا الفكر. كل هذه التغييرات ستؤدي دائمًا إلى رفع أسعار طرازات آيفون 17 العادية أيضًا، مما يسمح للشركة برفع أسعار طرازات Pro بشكل أكبر.