شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما نعرفه عن هاتف آبل iPhone SE 4 ذو الميزانية المحدودة والان مع تفاصيل الخبر

مر وقت طويل منذ أن قامت شركة آبل بتحديث ميزانيتها iPhone SE، ويبدو الأخير مشابهًا إلى حد كبير لسابقه وآيفون 8، الذي تم تقديمه مرة أخرى في عام 2017، ومن المتوقع إطلاق iPhone SE 4 في أوائل عام 2025، حيث يتباهى بإصلاح شامل للتصميم ويقال إنه يشبه سلسلة آيفون 14 إن لم يكن متطابقًا.

إلى جانب المظهر، من المتوقع أيضًا أن يحصل iPhone SE 4 على ترقية كبيرة للأجهزة، بما في ذلك شريحة جديدة وكاميرات ومنفذ USB-C وشاشة وغير ذلك الكثير، ومع كل هذه الترقيات يتوقع أيضًا أن يكون أكثر تكلفة بشكل هامشي من سابقه، في حين لا يزال أقل تكلفة بكثير من آيفون السائد.

إذا كنت تتطلع إلى iPhone SE 4، فإليك ما يمكنك توقع رؤيته من هاتف آيفون القادم ذو الميزانية المحدودة من آبل.

إصلاح شامل للتصميم مع القليل من الألفة

وفقا للتسريبات يُقال إن iPhone SE 4 يبدو مختلفًا جذريًا عن سابقه، ومع ذلك فيما يتعلق بأجهزة آيفون، قد يبدو الأمر مألوفًا جدًا، حيث يمكن أن يبدو iPhone SE 4 مشابهًا جدًا لجهاز آيفون 14 ولكن مع وحدة كاميرا واحدة فقط في الخلف.

كذلك سيكون له تصميم معدني موحد مع إطارات جانبية مسطحة، وفي المقدمة سيتم تغطية الهاتف بشاشة كبيرة مقاس 6.1 بوصة، وهي أكبر بكثير من شاشة iPhone SE 3 مقاس 4.7 بوصة.

وهذا يعني أيضًا سيكون iPhone SE 4 هو أول هاتف آيفون في سلسلة SE بدون زر الصفحة الرئيسية، ومن المرجح أن يشتمل الهاتف على نظام القياسات الحيوية Face ID.

وكجزء من تغيير التصميم، من المتوقع أن يحصل جهاز آيفون SE 4 على منفذ USB-C للشحن، ومن المتوقع أيضًا أن يحصل على زر إجراء. سيتم تصنيف الجهاز على IP67 / 68 لمقاومة الماء والغبار، وقد نرى أيضًا تصميمًا سهل الإصلاح مع خيار استبدال اللوحة الخلفية أو الشاشة بشكل منفصل بسهولة.

مع تصميم يشبه آيفون 14، ستكون المعلمة الرئيسية المميزة بين الاثنين هي جزيرة الكاميرا. بشكل عام، على الرغم من كونه عرضًا للميزانية، فمن المتوقع أن يبدو iPhone SE 4 حديثًا مثل أي آيفون حديث آخر.

قوي مثل آيفون 16

وفقًا للتسريبات، سيعتمد iPhone SE 4 على نفس شريحة A18 التي من المتوقع أن تعمل على تشغيل سلسلة آيفون 16 القادمة، مما يجعلها قوية مثل الجيل التالي من أجهزة آيفون، ومع ذلك قد تأتي شريحة A18 الموجودة في iPhone SE 4 مع عدد أقل من نوى وحدة المعالجة المركزية/وحدة معالجة الرسومات، كما رأينا في الطرز السابقة. في الوقت الحالي، لا يوجد تأكيد على توفر Apple Intelligence على iPhone SE 4، والذي يقتصر حاليًا على iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max فقط.

كما ذكرنا سابقًا، قد يحتوي iPhone SE 4 على كاميرا واحدة فقط، ووفقًا لموقع MacRumors، ستكون دقتها 48 ميجابكسل.

ومن ثم، يمكننا أن نتوقع رؤية وضع التكبير/التصغير غير المنقوص بمقدار 2x عبر إمكانية التكبير/التصغير الموجودة في المستشعر. وأخيرًا، يمكن أن يكون iPhone SE 4 أيضًا أول جهاز يشتمل على مودم 5G تم تطويره داخليًا.

في حين أن iPhone SE 3 يأتي مزودًا بسعة تخزين تبلغ 64 جيجابايت في الطراز الأساسي، فقد يوفر iPhone SE 4 مساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت، وربما مع 6 جيجابايت على الأقل من ذاكرة الوصول العشوائي. علاوة على ذلك، يمكننا أيضًا رؤية خيارات تخزين بسعة 256 و512 جيجابايت.



بالمقارنة مع سابقتها، فمن المرجح أن تحتوي على بطارية أكبر، ومن المرجح أن توفر إمكانات مثل الشحن اللاسلكي MagSafe.

متى سيتم إطلاقه، وكم ستكون تكلفته؟



وفقًا لتقرير صادر عن The Information، سيتم إطلاق iPhone SE 4 في ربيع عام 2025، ويتوقع "مسرب" على منصة إكس (Revegnus) أن iPhone SE 4 قد يحصل على ارتفاع في السعر بحوالي 10 في المائة، مما يشير إلى أنه سيكون كذلك. لا تزال تكلفته أقل من 600 دولار عند الإطلاق، وهو ما يشبه تكلفة الجيل السابق من آيفون.