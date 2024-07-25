شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. Apple Vision Pro تحصل على بيئة Lake Vrangla الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة أبل بيئة جديدة لـ Apple Vision Pro، تسمى Lake Vrangla، القريبة من أوسلو في النرويج، وتم تصميم كاميرات العبور الخاصة بـ Apple Vision Pro لتظهر لمرتديها محيطهم المادي، مما يسمح لهم بوضع التطبيقات والأشياء الرقمية الأخرى داخل الغرفة، ومع ذلك، باستخدام Digital Crown، يمكن للمستخدمين التبديل إلى الواقع الافتراضي الكامل وحجب العالم الحقيقي باستخدام مجموعة مختارة من البيئات.

بيئة Lake Vrangla

تتوفر بيئة Lake Vrangla الجديدة لجميع المستخدمين كتنزيل بسيط، والذي يمكن بدءه من علامة تبويب البيئات في Home View، بغض النظر عما إذا كان المستخدمون يستخدمون VisionOS 1 أو الإصدار التجريبي من VisionOS 2.

تتمتع البيئة الجديدة الضبابية بنسخة ليلية تقدم مشهد غروب الشمس الهادئ، وأي فيديو يتم مشاهدته فوق البحيرة سوف ينعكس في الماء.

يأتي هذا الإصدار بعد إعلان أبل أنه سيتم تضمين بيئة Bora Bora في visionOS 2 في وقت لاحق من هذا العام، وصوله سيكمل قائمة البيئات الحالية، مما يجعل جميع الخيارات الـ 13 المدرجة مستوفاة وقابلة للاستخدام.

طرحت شركة أبل سماعة الرأس Vision Pro عالميًا، وتعد الصين وهونج كونج واليابان وسنغافورة الأسواق الأربعة الأولى خارج الولايات المتحدة حيث يمكن للمستخدمين شراء Vision Pro.

ومن المقرر أن تقوم أبل بتوسيع توفر Vision Pro ليشمل خمسة أسواق إضافية، المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأستراليا وكندا.