شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ASUS Vivobook S 15 (S5507) أول Copilot+ PC فى مصر: مزيج من القوة الحوسبية المدمجة بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ASUS Vivobook S 15 (S5507) ليس مجرد لاب توب تقليدي. إنه بوابة إلى عالم من القوة الحوسبية المذهلة ، مدعومة بأحدث التقنيات و مليئة بسحر الذكاء الاصطناعي. هذا الجهاز الأنيق والعصري هو الرفيق المثالي لأولئك الذين يطلبون الأداء والابتكار.





ولكن قبل الخوض في تفاصيل الجهاز ، دعنا نرجع خطوة إلى الوراء ونفهم الصراع الأزلي بين المعماريتين اللذين يشغلان عالم الحوسبة الحديث: ARM و X86.

معركة ARM مقابل X86:

لعقود من الزمان ، سادت معماريه X86 في عالم أجهزة الكمبيوتر الشخصية. بسبب التركيز على القوة مما جعلها الخيار المفضل للمهام الصعبة مثل الألعاب وتحرير الفيديو لكن كان من ضمن السلبيات درجات الحرارة العالية مع استهلاك اعلى للطاقة.

وعلى الجانب الآخر سادت معمارية ARM في عالم أجهزة الموبايل و التابلت. ومع ذلك ، فإن صعود الحوسبة المتنقلة قد جلب منافسا جديدا إلى الساحة: ARM.

تشتهر معالجات ARM بكفاءة الطاقة وحجمها الصغير ، مما يجعلها مثالية للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. لكن التطورات الأخيرة جلبت لنا التطور الطبيعي لمعمارية ARM وهي معمارية ARM64 إلى عتبة أجهزة الكمبيوتر المحمولة ، وهي معمارية جديدة تعمل بنفس طريقة ARM لكن مع اداء اعلي يضاهي و يتغلب على تلك المعالجات التي تعمل بمعمارية X86 لكن مع نفس استهلاك الطاقة و درجات الحرارة الممتازة. مما يوفر بديلا مقنعا ل X86.

يحتضن ASUS Vivobook S 15 (S5507) هذا العصر الجديد من خلال تقديم معمارية ARM64 من خلال معالج Qualcomm Snapdragon X Elite. مما يوفر ليس فقط قوة حوسبة مذهله لكن ايضاً اذكي مزايا الذكاء الاصطناعي بفضل وجود NPU التي تقوم ب 45 تريليون عملية في الثانية بالاضافه الي 32 جيجا ذاكره وصول عشوائي بسرعه 8448 ميجا هيرتز, و 1 Tera من مساحه التخزين من نوع SSD.





Copilot + PC: شريكك الذي يعمل بنظام الذكاء الاصطناعي

لا يوفر الجهاز قوة معالجة فقط. يقدم مزايا ذكاء اصطناعي مذهله. لذلك أطلقت Microsoft مسمى Copilot + PC ، على هذه الفئة من الأجهزة لتعبر عن اذكى اجهزة لاب توب تعمل بنظام Windows على الاطلاق. مدمجاً مع مجموعة برامج ثورية تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي وترفع إنتاجيتك وابداعك إلى آفاق جديدة.

يتضمن Copilot + PC مجموعة من الميزات التي تتكامل بسلاسة مع سير عملك ، مما يجعلك تشعر وكأن لديك مساعد الذكاء الاصطناعي شخصي بجانبك. تتضمن بعض هذه الميزات ما يلي:

Recall: تتذكر هذه الميزة الذكية أنشطتك السابقة وتوفر اقتراحات استباقية ، مما يوفر لك الوقت والجهد. اذا فتحت اي ملف و نسيت اين قمت بحفظه يمكنك ببساطة الرجوع الى Recall التي تسجل خطوات عملك علي الجهاز فتجد الملف المطلوب بكل بساطة, ليس فقط الملفات لكن الروابط و المحتوى المعروض على الشاشة.

Cocreator: أطلق العنان لجانبك الفني باستخدام هذه الأداة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تساعدك على إنشاء صور مذهلة, يمكنك تحويل أي صورة تقوم برسمها بشكل مبدأي الي صوره نهائيه تحتوي علي كل التفاصيل.

تأثيرات Windows Studio: يمكنك تحسين مكالمات الفيديو باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي مثل ضبابية الخلفية وتصحيح الاتصال بالعين والتأطير التلقائي.

Live captions: لا تفوت أي كلمة مع مترجمك الفوري الذكي باستخدام هذه الميزة التي تنشئ تلقائيا ترجمات تلقائيه من 44 لغه الى اللغه الانجليزيه او الصينيه لأي صوت أو فيديو تشاهده.

Automatic super resolution: قم بزيادة الحدة و معدل الإطارات في العابك باستخدام هذه الأداة التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تحسين الدقة والوضوح و تزيد من عدد الإطارات داخل الالعاب.

Story Cube: يعد Story Cube أفضل طريقة لدمج وتنظيم مجموعة كبيرة من ملفات الفيديو و الصور و الصوتيات بسرعة. يساعدك على إكمال مهامك الإبداعية بكفاءة وسرعة وذكاء. عن طريق الذكاء الاصطناعي يتمكن Story cube من فرز ملفاتك و تقسيمها الى عدة تقسيمات مثل الترتيب حسب الاشخاص او حسب المشهد الموجود في الصور او عن طريق مكان التقاطها او وقت التقاطها او الجهاز الملتقطة منه و المزيد.

مع مزايا الذكاء الاصطناعي ، يصبح Vivobook S 15 أكثر من مجرد لاب توب. يصبح شريكا ذكيا يمكنك من تحقيق المزيد.





التصميم و الشاشة: متعة للحواس

Vivobook S 15 ليس قويا وذكيا فقط. كما أنه عالي الجودة بشكل مذهل. تصميم أنيق وعصري ، مع حواف رفيع وهيكل مصنوع بشكل كامل من الألومنيوم ، مما يجعله ملفت للنظر. تتميز شاشة Nano Edge مقاس 15.6 بوصة من نوع Lumina OLED بدقة 3K مذهلة ومجموعة ألوان واسعة ، مما يوفر مرئيات نابضة بالحياة وغامرة. سواء كنت تعمل على عرض تقديمي أو تشاهد فيلما ، فإن شاشة Vivobook S 15 ستأسر حواسك.

الاتصال والمنافذ: ابق على اتصال:

تم تصميم Vivobook S 15 لإبقائك على اتصال وإنتاجية. يأتي مزودا بمجموعة كاملة من المنافذ ، بما في ذلك 2USB 4 Type-C

و USB 3.2 Type-A 2و HDMI وقارئ بطاقة microSD. و مقبس صوتي 3.5ملل لتوصيل السماعات الخارجيه هذا يضمن لك الاتصال بجميع الأجهزة الطرفية والأجهزة الأساسية بسهولة. بالإضافه الي Wifi 7 و Bluetooth 5.4 مما يضمن اسرع اتصال.





صوت غامر وبطارية تدوم طويلا:

يوفر 15Vivobook S تجربة صوتية غامرة مع نظام الصوت المعتمد من Harman Kardon. سواء كنت تستمع إلى الموسيقى أو تشاهد الأفلام أو تحضر اجتماعات عبر الإنترنت ، فإن جودة الصوت واضحة تماما وقوية.

يتميز أيضا بعمر بطارية مثير للإعجاب حتى 18 ساعة بفضل البطارية ال70 وات\ساعه و معمارية ARM الموفرة للطاقة ، مما يتيح لك العمل أو اللعب لساعات بشحنة واحدة. بفضل إمكانات الشحن السريع ، يمكنك شحن البطارية بسرعة من صفر ل 60% في 49 دقيقة فقط .

ضمان ASUS المثالي: ليس فقط لعيوب الصناعة:

تشتهر ASUS بخدمة العملاء الاستثنائية وبرامج الضمان. يأتي ASUS Vivobook S 15 (S5507) مزودا بضمان ASUS المثالي ، والذي يوفر تغطية شاملة لمدة عام ضد عيوب الصناعه مع تأمين مرة ضد سوء الاستخدام خلال سنة الضمان. هذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع براحة البال مع العلم أن استثمارك محمي.

يعد ASUS Vivobook S 15 (S5507) لمحة عن مستقبل الحوسبة. إنه جهاز قوي وذكي و مدمج بالذكاء الاصطناعي ، مما يجعلك أكثر إنتاجية وإبداعا من أي وقت مضى. بفضل تصميمه المذهل وشاشته النابضة بالحياة وبطاريته التي تدوم طويلا ، يعد الرفيق المثالي لأولئك الذين يطلبون الأفضل.

لذلك ، سواء كنت محترفا مبدعا ، أو طالبا مشغولا ، أو ببساطة شخصا يقدر التكنولوجيا المتطورة ، فإن 15ASUS Vivobook S هو الخيار الأمثل. احتضن مستقبل الحوسبة واختبر قوة الذكاء في متناول يدك.

يمكنك الحصول علي نسختك اليوم من الجهاز من خلال متجر ASUS الالكتروني الرسمي من هنا:

https://bit.ly/3Lrc0ry