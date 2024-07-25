تكنولوجيا: تفاصيل كاملة لمواصفات هاتف Oppo A3x قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تفاصيل تصميم ومواصفات هاتف Oppo A3x قبل الإعلان الرسمي المرتقب.

ظهر هاتف Oppo A3x مؤخراً في NBTC، كما رصد الهاتف في منصة Geekbench خلال الشهر الماضي، ولقد أوضحت التسريبات أن هاتف Oppo A3x يضم شاشة LCD بحجم 6.67 إنش، ودقة عرض 720 في 1600 بيكسل.

أيضاً يأتي هذا الإصدار بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 32 ميجا بيكسل، مع كاميرة بدقة 2 ميجا بيكسل، أيضاً يأتي الهاتف بكاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل في ثقب يتوسط الشاشة.

ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5100 mAh، كما يتوفر الهاتف بثلاثة إختيارات في الذاكرة العشوائية بين 4 أو 6 أو 8 جيجا بايت رام، ويتوفر الهاتف بسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

كما يضم Oppo A3x مدخل 3.5مم للسماعات، ومن المتوقع أن ينطلق بنظام تشغيل Android 14، وواجهة ColorOS 14.

ولقد أكدت التسريبات السابقة التي جاءت من قاعدة بيانات Geekbench على أن هذا الإصدار يضم رقاقة معالج Snapdragon 680.

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