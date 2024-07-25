شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق على مشروع قانون لتمكين ضحايا التزييف العميق والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على مشروع قانون يهدف إلى محاسبة أولئك الذين يصنعون أو يشاركون المواد الإباحية المصنوعة بتقنية التزييف العميق "Deepfake"، حيث سيسمح قانون تعطيل الصور المزورة والتحريرات غير التوافقية (قانون DEFIANCE) للضحايا بمقاضاة أولئك الذين ينشأون أو يشاركون صور أو مقاطع فيديو إباحية تم إنشاؤها بواسطة هذه التقنية.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، سيسمح مشروع القانون للضحايا بمقاضاة يكون مقابلها ما يصل إلى 150 ألف دولار كتعويض، ويرتفع هذا الرقم إلى 250 ألف دولار إذا كان الأمر يتعلق بمحاولة الاعتداء الجنسي أو المطاردة أو التحرش.

وينتقل الآن إلى مجلس النواب، حيث ينتظر مشروع قانون مصاحب، والذى تم تمريره هناك، فسوف ينتقل إلى مكتب الرئيس بايدن للتمرير النهائي.

يتيح مشروع القانون، الذي رعاه السيناتور ديك دوربين لضحايا عمليات التزوير الرقمية (التزييف العميق) رفع دعوى قضائية للحصول على تعويضات، ومن شأنه أن يمنح الضحايا فترة تقادم مدتها 10 سنوات، تبدأ إما من اكتشاف المحتوى أو عندما يبلغون 18 عامًا في حالة القاصرين.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "كما نعلم، يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا أكبر في حياتنا من أي وقت مضى، وعلى الرغم من أن له العديد من الفوائد، إلا أنه من الأسهل من أي وقت مضى إنشاء محتوى جنسي صريح ومزيف دون موافقة الشخص".

استشهد شومر بأحداث سابقة للمشاهير ومن بينهم تيلور سويفت، حيث وقعوا ضحية لأنواع المحتوى التي يستهدفها مشروع القانون.

وينص مشروع القانون على أن الضحايا سيتمتعون بحماية الخصوصية أثناء إجراءات المحكمة وأنهم يستطيعون استرداد التكاليف القانونية.