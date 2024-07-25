شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Threads يتيح للمستخدمين إنشاء خلاصات بناءً على نتائج البحث والان مع تفاصيل الخبر

يسمح Threads للمستخدمين بإنشاء خلاصات بناءً على نتائج البحث في التطبيق، حيث وفر Threads خلاصات مخصصة لتطبيق الهاتف المحمول الخاص به، وكما لاحظ بعض المستخدمين، يتم طرح التجربة الجديدة تدريجيًا في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، قإنه باستخدام هذه الميزة، يمكنك البحث عن موضوع ثم وضع إشارة مرجعية على نتائج البحث، حيث سيؤدي هذا إلى إنشاء خلاصة مخصصة ستظهر دائمًا في علامة التبويب "صفحة المواضيع الرئيسية" إلى جانب خلاصات "لك" و"المتابعة".



كانت هذه الميزة متاحة بالفعل في إصدار سطح المكتب من Threads، والذي حصل على تحديث في مايو مع الأعمدة والمشاركات في الوقت الفعلي، ومن خلال التحديث، يمكن لمستخدمي Threads أيضًا إنشاء خلاصات بديلة بناءً على نتائج البحث.



احتفل Threads مؤخرًا بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسه، ووفقًا لـ Meta، الشركة الأم، تضم المنصة الآن أكثر من 175 مليون مستخدم نشط شهريًا.



تم إصدار النظام الأساسي مع الكثير من الميزات المفقودة، ولكن تمت معالجة معظمها بالفعل، حيث أصبح لديه الآن إصدار ويب، وترجمة مدمجة، وبحث بتسلسل زمني، والتبديل السريع بين الحسابات، والعلامات، وواجهة برمجة التطبيقات، وحتى التكامل مع النظام الفيدرالي.