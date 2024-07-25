شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل تحديث CrowdStrike يتسبب فى خسارة الشركات 5.4 مليار دولار.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب التحديث الأخير لـ CrowdStrike في حدوث اضطراب كبير، مما أدى إلى خسارة قدرها 5.4 مليار دولار وأثر على ملايين الأجهزة، وجاء اعتذار الشركة بتقديم الشركة بطاقات هدايا UberEats بقيمة 10 دولارات للمستخدمين، وفقاً لموقع indiatoday.

بعد إصابة حوالي 8.5 مليون جهاز يعمل بنظام Windows بالشلل بسبب تحديث الشركة التي تجرها الدواب والتسبب في خسارة الشركات لنحو 5.4 مليار دولار، تعتذر CrowdStrike الآن لمستخدميها من خلال منحهم بطاقة هدايا UberEats بقيمة 10 دولارات، وفقًا للتقارير، ترسل شركة الأمن السيبراني بطاقة الهدايا هذه كعربون اعتذار للمستخدمين مع الاعتراف بـ "العمل الإضافي الذي سببته حادثة 19 يوليو" لهم.

يتم إرسال رموز الاعتذار هذه إلى المستخدمين من CrowdStrike عبر البريد الإلكتروني، بهدف التعرف على العمل الإضافي الذي كان على المستخدمين القيام به بعد أن تأثرت أنظمتهم بخطأ شاشة الموت الزرقاء، وبحسب ما ورد تم توقيع البريد الإلكتروني، كما شاهدته TechCrunch، من قبل دانييل برنارد، كبير مسؤولي الأعمال في CrowdStrike، ويعرب عن اعتذاراته الصادقة، ويقدم بطاقة الهدايا لتغطية "فنجان القهوة التالي أو وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل".

ومع ذلك، أبلغ العديد من المستلمين على وسائل التواصل الاجتماعي أن القسائم تظهر أخطاء أثناء عملية الاسترداد بسبب الاشتباه في الاحتيال، مما يزيد من تفاقم الوضع. وأوضح المتحدث باسم CrowdStrike، Kevin Benacci، لـ TechCrunch أن الخطأ حدث لأن Uber قامت بوضع علامة على بطاقات الهدايا بسبب معدلات الاستخدام المرتفعة، وقال بيناتشي في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لقد أرسلنا هذه الرسائل إلى زملائنا في الفريق وشركائنا الذين ساعدوا العملاء خلال هذا الموقف، ووصفتها أوبر بأنها عملية احتيال بسبب معدلات الاستخدام المرتفعة".

يوم الجمعة الماضي، تجمدت الملايين من أجهزة Windows مع شاشات تظهر شاشة الموت الزرقاء، حيث أصدرت CrowdStrike تحديثًا لمنصة Falcon الخاصة بها، المصممة للحماية من الهجمات السيبرانية، ويحتوي التحديث على خطأ فادح أدى إلى حدوث أعطال واسعة النطاق في النظام، وواجهت المطارات في مدن مثل دلهي وأمستردام وبرلين ودبي ولندن ساعات من التأخير مع إلغاء العديد من الرحلات الجوية أو إعادة جدولتها، بينما اضطرت المستشفيات إلى وقف العمليات الجراحية، ولم تتمكن العديد من الشركات والبنوك أيضًا من معالجة المدفوعات أو مواصلة العمليات العادية، وشهدت واحدة من أكبر حالات انقطاع الخدمة في تاريخ التكنولوجيا.

بعد الحادث، أصدرت CrowdStrike عدة اعتذارات وشرحت بالتفصيل جهودها لحل الموقف، وأشار الرئيس التنفيذي جورج كورتز، في اعتذاره، إلى أن "كل شركة CrowdStrike تتفهم خطورة الموقف وتأثيره - ليس هناك ما هو أكثر أهمية بالنسبة لي من الثقة التي وضعها عملاؤنا وشركاؤنا في CrowdStrike، بينما نعمل على حل هذه الحادثة لديك التزامي بتوفير الشفافية الكاملة بشأن كيفية حدوث ذلك والخطوات التي نتخذها لمنع حدوث أي شيء مثل هذا مرة أخرى" كما أعرب كبير ضباط الأمن شون هنري عن أسفه العميق، معترفًا بالعواقب الوخيمة على عملائه.

استجابة للأزمة ولضمان عدم تكرار أي شيء من هذا النوع في المستقبل، كشفت CrowdStrike أنها ستنفذ تحديثات أكثر تدريجيًا لمنع مثل هذه الاضطرابات واسعة النطاق.