تكنولوجيا: مراجعة لجهاز مكبر Amazon Echo Spot الذكي للعام 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طورت Amazon جهاز مكبر Echo Spot الذكي بتصميم يجمع بين جودة التصنيع وأفضل الإمكانيات التي تهدف لدعم المستخدم بأفضل آداء، وفي السطور القادمة نستعرض مميزات نسخة 2024 من جهاز Amazon Echo Spot الذكي.

التصميم

تقدم أمازون هذا الإصدار بتصميم جديد يتوافق مع مهام التنبيهات الذكية، مع تحسينات في الآداء الصوتي، وشاشة ملونة واضحة، إلا أن نسخة 2024 من جهاز Amazon Echo Spot لا يتضمن الكاميرة المدمجة المميزة للإصدار السابق.

ويتميز الجهاز بأبعاد 113 في 103 في 111 مم، ووزن 405 جرام، كما يضم الجهاز شاشة بحجم 2.83 إنش، ودقة عرض 320 في 240 بيكسل.

كما يدعم الجهاز أنماط تردد ثنائي في تقنية Wifi، والبلوتوث، وMatter وأيضاً يأتي بمساعد Alexa الرقمي، ومكبر بحجم 1.73 إنش في الجزء السفلي من الشاشة.

أيضاً يضم Echo Spot عدد 3 من الأزرار للتحكم في الصوتيات، أو التنقل بين الإعدادات وأيضاً التحكم في الميكروفون، كما يتميز هذا الإصدار بتصميم عصري أنيق مع شاشة ملونة واضحة،مع إطارات نحيفة وتصميم من البلاستيك، كما يضم الجزء العلوي من المكبر الصوتي الذكي مستشعر للحركة، إلا أن الجهاز لا يتضمن زر مخصص للغفوة القصيرة لذا سيكون على المستخدم النقر في الجزء العلوي لإيقاف التنبيه بشكل مؤقت.

وبشكل عام يأتي جهاز Echo Spot نسخة 2024 بتصميم وإمكانيات وأيضاً تقنيات مذهلة في دعم المستخدم على مدار اليوم، كما يتوفر المنبه الذكي بعدد من الإختيارات في الألوان.

الشاشة ومميزات الجهاز

يضم Echo Spot نسخة 2024 معالج MT8519 المستخدم في الجيل الخامس من Echo Dot وEcho Pop، مما يدعم مساعد Alexa في الإستجابة بكفاءة أفضل، كما يتوافق الجهاز مع منصة Matter.

من جانب أخر لا يتضمن هذا الإصدار مستشعر للحرارة، إلا أن مستشعر الحركة في وجه الساعة الذكية سيعمل على تشغيل آلي للأجهزة وفقاً للحركة المحيطة، كأن يعمل على تشغيل الإضاءة الذكية عند إستشعار الحركة، أو إغلاق الإضاءة عند توقف الحركة في الغرفة لفترة من الوقت.

أيضاً لا يتضمن هذا الإصدار كاميرة مدمجة على غرار إصدار Echo السابق، إلا أنها من المواصفات التي قد يرحب بها المستخدمين لحماية الخصوصية بشكل أفضل.

كما تأتي شاشة الجهاز بتصميم مثالي لنظرة خاطفة على الساعة أو مهام الجهاز، أيضاً تتناغم الشاشة النصف دائرية مع التصميم اللامع لسطح الجهاز.

وتعد خاصية اللمس في شاشة Echo Spot من أهم المميزات المقدمة في هذا الإصدار، والتي تدعم المستخدم كواجهة للساعة الذكية وتتميز الشاشة بدقة عرض 320 في 240 بيكسل، وتقدم 6 من الوجوه المتحركة المميزة بالثيمات الملونة، والقابلة للتخصيص، على أن تتوفر الوجوه عبر تطبيق Alexa، كما يتوفر أيضاً 4 من إختيارات أصوات التنبيهات.

كما ستعمل الشاشة على عرض صور مختلفة وفقاً للإستفسار الذي يطرح على الجهاز، لذا تختلف الصور المتحركة للموسيقى عن صور الطقس والتي تتميز بعرض دقيق وواضح.

وتدعم أمازون الجهاز ببعض من الأدوات لدعم مهام التحكم في أجهزة المنزل الذكي، ومن بين هذه الأدوات شريط للتحكم في سطوع الإضاءة الذكية، وتتميز الشاشة بسطوع جيد لعرض جيد للشاشة على مدار اليوم.

كما يمكن ضبط المنبه الذكي للوضع الليلي بشكل يدوي أو عن طريق تحديد جدول زمني مسبق، حيث تتحول الشاشة في هذا الوضع إلى شاشة مظلمة، كما يمكن ضبط الإعدادات لوضع عدم الإزعاج عبر تطبيق Alexa، أيضاً لا يدعم Echo Spot للعام 2024 بث الفيديو، أو مكالمات الفيديو.

جودة الصوتيات

يدعم Echo Spot العمل كمنبه ذكي بنسبة أكبر مقارنة بالمكبرات الذكية المقدمة من أمازون، إلا أن المكبر المدمج المميز بحجم 1.73 إنش يقدم أفضل آداء في بث الموسيقى، كما يحقق الإستفادة من Alexa في دعم تلقي الأوامر الصوتية لتشغيل الملفات الصوتية.

ويدعم تصميم هذا الإصدار المواجه إلى الأمام إنتاج صوتيات بأعلى جودة مقارنة بالإصدار الأصلي من Echo Spot، لذا يقدم هذا الإصدار آداء جيد لعاشقي الموسيقى إلا أنه أن يدعم إنتاج أعلى مستوى للصوتيات ليتوافق مع بث الصوتيات في الحفلات على سبيل المثال.

كما يقدم Echo Spot للعام 2024 آداء جيد لمحبي البودكاست، بصوت حيوي مقارنة بحجم المكبر الصوتي الذكي، لذا ستحظى بتجربة إستماع جيدة بشكل عام.

الخاتمة

يعد Echo Spot نسخة 2024 إصدار مميز يجمع بين التصميم وجودة التصنيع، ويتوافق بشكل جيد مع الأجهزة الذكية بالمنزل، كما يقدم مساعد Alexa الرقمي آداء جيد في دعم تنفيذ الأوامر الصوتية ودعم المستخدم في تنفيذ المهام المختلفة على مدار اليوم، لذا تعد هذه النسخة من بين الإصدارات المرشحة للشراء هذا العام من أجهزة المكبر الصوتي الذكي.