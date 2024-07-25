شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب صور لهاتف Google Pixel 9 Pro XL عبر الإنترنت تكشف الشبه مع Pixel 8a والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر إطلاق سلسلة هواتف Google Pixel 9 في غضون أسابيع قليلة، ونحن بالفعل محاطون بالعديد من التسريبات والتقارير حول السلسلة الجديدة، ووفقًا لهذه التقارير، ستتضمن سلسلة Pixel 9 من الجيل التالي أربعة أنواع مختلفة: Pixel 9 وPixel 9 Pro وPixel 9 Pro XL وPixel 9 Pro Fold، ويتم تداول لقطات جديدة عبر الإنترنت تكشف المظهر الأول المفترض لـ Pixel 9 Pro XL ويبدو مشابهًا إلى حد ما لـ Pixel 8a من حيث التصميم، وفقاً لموقع indiatoday.

شارك عددًا من المستخدمين التسريبات الخاصة بهاتف Pixel 9، مع مقارنة التصميم بين Pixel 8 Pro القديم وPixel 9 Pro XL، يتمتع كلا الجهازين بلمسات نهائية سوداء غير لامعة وقضبان جانبية لامعة بحجم مماثل، ولكن على عكس Pixel 9 Pro، يحتوي Pixel 9 Pro XL على زوايا أكثر استدارة وقضبان جانبية مسطحة، تشبه هاتف iPhone من أبل.

وبصرف النظر عن التصميم، تكشف اللقطات أيضًا عن تغيير في تصميم شريط الكاميرا، حيث يتميز هاتف Pixel 9 Pro XL بلمسة نهائية غير لامعة على شريط الكاميرا، والذي لم يعد يمتد إلى حواف الهاتف، وبدلاً من ذلك يتم تقريبه قبل الالتقاء بأي من الحافتين.

أثناء النظر إلى اللقطات، يبدو هاتف Pixel 9 Pro XL واعدًا ولكنه يثير أيضًا الارتباك، كما ترى، أشارت التقارير السابقة إلى أن حجم Pixel 9 XL قد يكون أكبر قليلاً من Pixel 8 Pro، ولكن وفقًا لهذا الفيديو، لا يوجد فرق كبير في الحجم، فهل تحتفظ Google بأي فرق بين Pixel 9 Pro وPixel 9 Pro XL؟

هناك احتمال أن تقوم جوجل هذه المرة بتغيير اصطلاح التسمية لهواتفها، ربما لأنها قد ترغب في أن تبدو التشكيلة مشابهة لمجموعة iPhone، ما يعنيه هذا بشكل أساسي هو أنه قد يكون هناك أربعة هواتف – Pixel 9 وPixel 9 Pro وPixel 9 Pro XL وPixel 9 Pro Fold.

على عكس العام الماضي، حيث حصلنا على هاتفين Pixel فقط – Pixel 8 وPixel 8 Pro، يبدو هذا الهاتف مختلفًا، ما يعنيه هذا في الأساس هو أننا سنحصل على هاتف Pixel إضافي (9 Pro Fold هو ببساطة تغيير اسم Pixel Fold) وهذا هو Pixel 9. ما يعنيه هذا أيضًا بشكل أساسي هو:

- سيخلف Pixel 8 هاتف Pixel 9 Pro.

- سيخلف Pixel 8 Pro هاتف Pixel 9 Pro XL.

- ومن المأمول أن يكون Pixel 9 هو Pixel أقل تكلفة على غرار iPhone 15 العام الماضي أو iPhone 16 هذا العام.

ومن المفترض أن يأتي هاتف Pixel الأقل تكلفة، والذي ينبغي أن يكون Pixel 9a، في العام المقبل.