شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شرطة أريزونا تقرر استخدام الطائرات بدون طيار كأول المستجيبين فى الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

تخطط أقسام الشرطة في جميع أنحاء ولاية أريزونا لتنفيذ استخدام الطائرات بدون طيار كجزء من المستجيبين الأوائل لحالات الطوارئ، فسيكون قسم شرطة سكوتسديل هو الأول في الولاية الذي يستخدم أسطولًا خاصًا من الطائرات بدون طيار التي يمكن إرسالها إلى مسرح الجريمة المحتملة وحالات الطوارئ بواسطة كاميرات الكشف الخاصة.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، ستأتي تكنولوجيا الطائرات بدون طيار من شركة ناشئة جديدة تسمى Aerodome وشركة Flock Safety لتكنولوجيا السلامة العامة، التي تصنع أجهزة استشعار لإطلاق النار وبرامج تحليلية وكاميرات يمكنها مراقبة الأحياء وقراءة لوحات الترخيص.

ستستجيب طائرات Scottsdale PD بدون طيار لحالات الطوارئ في الوقت الفعلي لتزويد المستجيبين الأوائل برؤية شاملة لحالات الطوارئ بينما يشق المستجيبون الأوائل طريقهم إلى المنطقة.

يمكن إرسال الطائرات بدون طيار بواسطة ضباط الشرطة ومرسلي الطوارئ بالإضافة إلى كاميرات تكتشف النشاط غير القانوني مثل المركبات المسروقة أو السيارات التي تتطابق مع الأوصاف الواردة في تنبيه AMBER.

ويمكنهم حتى متابعة المشتبه به بصمت بينما يتعامل الضباط مع عدة مكالمات 911 ويحتفظون برؤية جوية للمركبة الهاربة دون المخاطرة بسلامة الضباط والمارة.

كما تزايد استخدام الطائرات بدون طيار من جانب سلطات إنفاذ القانون على مر السنين، ويستخدمها أكثر من 1500 قسم شرطة في بعض القدرات.

قد يرى المستجيبون الأوائل أن هذه الطائرات بدون طيار أداة مفيدة، ولكن هناك أيضًا مخاوف جدية بشأن حماية حقوق الخصوصية الدستورية للمواطنين.

أثار اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU) مخاوف بشأن كاميرات قارئ لوحة ترخيص Flock، ففي العام الماضي، أعرب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن مخاوفه بشأن استخدام سلطات إنفاذ القانون للطائرات، داعيًا المجتمعات إلى وضع حواجز حماية تمنع تلك العمليات من التوسع.