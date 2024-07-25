شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح AI Studio مع العديد من برامج الدردشة المخصصة لمستخدمى iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل واتساب حاليًا علي طرح ميزة جديدة لتحسين تجربة المستخدم وتحسين الأنشطة اليومية على التطبيق، في أحدث تقرير، قدم تطبيق go-to-messenger AI Studio لمستخدمي iOS، وتم تجهيز هذه الميزة بمجموعة من برامج الدردشة الشخصية، والمصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والتفضيلات المحددة، ويبدو أن واتساب يعتزم الآن منح مستخدمي iOS نفس الفرصة لتجربة برامج الدردشة الإضافية، كما هو الحال مع إصدار أندرويد، وفي الوقت الحالي، تم طرح الميزة لعدد قليل فقط من مستخدمي النسخة التجريبية، ولكن سيتم طرحها قريبًا في واتساب لمزيد من المستخدمين.

استوديو واتساب للذكاء الاصطناعى

تتضمن ميزة استوديو الذكاء الاصطناعي الجديدة في واتساب عددًا من برامج الدردشة الآلية، وتم تصميم روبوتات الدردشة هذه للمساعدة في تلبية احتياجات أو تفضيلات محددة، مما يمكّن المستخدمين من التفاعل مع مجموعة متنوعة من أدوات الذكاء الاصطناعي للقيام بمهام مثل الإجابة على الأسئلة المتداولة، وتقديم توصيات مخصصة، وتبسيط المهام المختلفة.

تقدم هذه الميزة المحدثة مجموعة منسقة من روبوتات الذكاء الاصطناعي المبتكرة، والتي تم تصميمها بواسطة Meta ومطورين خارجيين، مما يسمح للمستخدمين بالتصفح والتفاعل مع مجموعة واسعة من الروبوتات التي تناسب احتياجاتهم وأذواقهم، وبالتالي تعزيز تجربتهم الشاملة.

مع أخذ أمان مستخدميه في الاعتبار، أكد واتساب أن المحادثات مع روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستظل سرية، وفقًا لتقرير WABetaInfo، فإن الرسائل الشخصية في الدردشات والمجموعات محمية بالكامل من خلال التشفير الشامل، وهذا يعني أنها تظل خاصة ولا يمكن لـ Meta الوصول إليها، في حين يمكن استخدام المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الذكاء الاصطناعي وتعزيزها للآخرين.

يبدو أن AI Studio يمثل خطوة إلى الأمام في دمج الذكاء الاصطناعي في التفاعلات اليومية، حيث يقدم نهجًا أكثر ديناميكية وتخصيصًا من خلال برامج الدردشة المختلفة لإدارة المهام وتعزيز مشاركة المستخدم.

جاءت ميزة AI studio بعد وقت قصير من قيام الشركة الأم Meta بتوسيع اللغات، والتي يمكن استخدامها عبر التطبيقات، بما في ذلك واتساب، ويمكن للمستخدمين الآن التفاعل مع Meta AI باللغات الفرنسية والألمانية والهندية والهندية بالحروف اللاتينية والإيطالية والبرتغالية والإسبانية مع المزيد في المستقبل، وسيأتي أيضًا إلى Quest في الولايات المتحدة وكندا الشهر المقبل، في حين أن Meta AI يمكن الوصول إليها حاليًا بالعديد من اللغات الأوروبية، يبدو أن المستخدمين في المنطقة الأوروبية ما زالوا غير قادرين على الوصول إلى chatbot في الوقت الحالى.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت الشركة أيضًا ميزة جديدة تسمى Imagine Me، تتيح ميزة Meta AI الجديدة للمستخدمين إنشاء صور بناءً على مظهرهم الخاص، مما يجلب مطالبات إبداعية وخيالية إلى الحياة المرئية، بمجرد كتابة "تخيلني" ووصف السيناريو المرغوب فيه، من الممكن رؤية صورة شخصية لك في أزياء وإعدادات مختلفة، وتتوفر هذه الميزة حاليًا في مرحلة تجريبية في الولايات المتحدة، مع وجود خطط للتوسيع إلى مناطق ولغات أخرى قريبًا.