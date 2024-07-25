شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق خرائط أبل على الويب لمنافسة جوجل والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت خرائط أبل متاحة على الويب من خلال إصدار تجريبي، ويمكنك الآن الحصول على اتجاهات القيادة والمشي بالإضافة إلى عرض التقييمات والمراجعات من إصدار الويب من خرائط أبل في متصفح سطح المكتب أو الهاتف المحمول.

وتتوفر خرائط أبل من خلال موقع بيتا دوت مابس دوت أبل دوت كوم ، ويمكنك القيام بمعظم ما يمكنك القيام به في إصدار iOS من التطبيق، بما في ذلك عرض الأدلة وطلب الطعام مباشرة من الخرائط واستكشاف المدن والحصول على معلومات حول الشركات، وتقول أبل إنها ستطلق ميزات إضافية، مثل Look Around، في الأشهر المقبلة.

ويتوفر الإصدار المستند إلى الويب من Apple Maps باللغة الإنجليزية فقط في الوقت الحالي وهو متوافق مع Safari وChrome على أجهزة Mac وiPad، بالإضافة إلى Chrome وEdge على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows.

وتخطط أبل لإطلاق الدعم للغات ومتصفحات ومنصات أخرى في المستقبل، وتشير Apple إلى أن جميع المطورين الذين يستخدمون أداة MapKit JS الخاصة بها يمكنهم الارتباط بالخرائط على الويب.

ومنذ إطلاق Apple Maps على iPhone في عام 2012، قامت أبل بإضافة ميزات جديدة إلى الخدمة تدريجيًا، بما في ذلك خرائط المدينة التفصيلية، والتوجيه متعدد المحطات، واتجاهات ركوب الدراجات ، وتوجيه المركبات الكهربائية، والملاحة دون اتصال بالإنترنت.

وفى السابق، كانت إصدارات Apple Maps متاحة على الويب من خلال عمل المطورين، الذين استخدموا واجهة برمجة التطبيقات لإنشاء خرائط لمواقع مثل DuckDuckGo ، كما إن توفرها رسميًا على الويب يمثل توسعًا كبيرًا وقد يساعد التطبيق في التنافس مع جوجل ، والذي كان متاحًا من متصفحات الويب لسنوات.

ولكن هناك بدائل أخرى مفتوحة المصدر تهدف إلى منافسة خرائط جوجل وآبل أيضًا، ففي يوم الأربعاء، قامت مؤسسة Overture Maps Foundation، التي تدعمها أمازون وميتا ومايكروسوفت، بإتاحة أول مجموعة بيانات خرائطية لها للجمهور، مما يسمح للمطورين باستخدام المعلومات بحرية في تطبيقاتهم.