شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تضيف ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعى إلى نتائج بحث Bing والان مع تفاصيل الخبر

يتصاعد السباق لجلب المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي للبحث، ومع تقدم مايكروسوفت بأدوات إضافية لـ Bing، بدأت الشركة اليوم معاينات للبحث التوليدي، حيث ستكون النتيجة العليا لاستعلام المستخدم هى الاستجابة الأصلية التي تم تجميعها بواسطة الذكاء الاصطناعى.

وأظهر منشور المدونة حول البحث التوليدي لـ Bing بعض نماذج النتائج، بالإضافة إلى بيان النظرة العامة، ستوفر مايكروسوفت روابط للمصادر الرئيسية التي استخدمتها نماذج اللغات الكبيرة ونماذج اللغات الصغيرة لإنشاء إجاباتهم ، وسيكون لديه أيضًا قسم من المعلومات ذات الصلة ، على سبيل المثال في نموذج الاستعلام "كم من الوقت تعيش الأفيال"، يتبع الملخص الرئيسي مقاطع فيديو تحتوي على معلومات حول العوامل التي تؤثر على طول عمر الأفيال، وبعد النتائج التوليدية سيتم عرض القائمة المعتادة لنتائج البحث.

وإذا كنت فضوليًا وترغب في تجربة البحث التوليدي على الفور، فقد لا يحالفك الحظ ، وهذا ليس خيارًا اختياريًا لمستخدمي Bing حتى الآن، ويتم تطبيقه فقط على "نسبة صغيرة من استعلامات المستخدم" في هذه المرحلة.

وقالت مايكروسوفت: "نحن نطرح هذا ببطء وسنأخذ وقتنا ونجمع التعليقات ونختبر ونتعلم ونعمل على خلق تجربة رائعة قبل إتاحة هذا على نطاق أوسع".

وطرحت جوجل أداة مماثلة في وقت سابق من هذا العام تسمى AI Overview في محاولة للاحتفاظ بالمستخدمين الذين قد يتوجهون مباشرة إلى برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات لأسئلتهم.

كانت بداية AI Overview قاسية ولزجة، لذلك سيكون من المثير للاهتمام معرفة مدى جودة أداء نظير مايكروسوفت بالمقارنة، وبينما أكدت مايكروسوفت في منشور المدونة أنها طورت بحثًا إنتاجيًا دون نية تدمير أعمال ناشري الويب، فمن الجدير التكرار أن هذا النوع من أدوات الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً للأخبار الفعلية.