شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بمعالج A19 وكاميرا خلفية واحدة وإطار شبه تيتانيوم.. تعرف علي أبرز مميزات iPhone 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محلل سلسلة التوريد Ming-Chi Kuo، المواصفات المزعومة لطراز iPhone 17 الجديد فائق النحافة والذي يُشاع أنه سيتم إطلاقه العام المقبل، ويتوقع كو أن يكون الجهاز مزودًا بشاشة مقاس 6.6 بوصة مع جزيرة ديناميكية بالحجم الحالي، وشريحة A19 قياسية بدلاً من شريحة A19 Pro، وكاميرا خلفية واحدة، وشريحة 5G من تصميم أبل ويتوقع أيضًا أن يحتوي الجهاز على إطار من التيتانيوم والألمنيوم، ولكن بنسبة أقل من التيتانيوم مقارنة بطرازات iPhone 15 Pro.

وأضاف المحلل أنه على الرغم من أنه لن يكون هناك iPhone 17 Plus، فإن الطراز الجديد فائق النحافة لن يكون بديلاً له، وبدلاً من ذلك، قال إن الجهاز سيكون نموذجًا جديدًا تمامًا، وستكون نقطة البيع الرئيسية له هي "التصميم الجديد" وليس المواصفات.

مع عدم وجود شريحة A19 Pro، وكاميرا واحدة، وشاشة أصغر قليلاً من iPhone 15 Pro Max، والتركيز على التصميم أكثر من المواصفات، يبدو أن الطراز الرفيع للغاية لن يكون هو ما يسمى بـ "iPhone 17" الأحدث، الترا"، وليس من الواضح الآن بالضبط أين سيتم وضع الجهاز في تشكيلة iPhone 17، ولكن من المرجح أن يصبح ذلك أكثر وضوحًا مع اقتراب إطلاقه، ومن المتوقع أن تعلن شركة أبل عن سلسلة iPhone 17 في سبتمبر 2025، لذلك لا يزال هناك مجال كبير لمزيد من الشائعات.