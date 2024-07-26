شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية مشاركة كلمات مرور Wi-Fi باستخدام رمز QR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم iOS 18 ميزة جديدة ملائمة في تطبيق كلمات المرور تتيح لك مشاركة كلمات مرور Wi-Fi باستخدام رموز QR عندما لا تتوفر طرق مشاركة أخرى، أو عندما تريد مشاركة تفاصيل الشبكة مع عدة أشخاص.

باستخدام رمز الاستجابة السريعة، لا يمكنك فقط مشاركة كلمة مرور Wi-Fi مع عدة أشخاص في وقت واحد، بل يمكنك مشاركتها مع أشخاص ليسوا في جهات الاتصال الخاصة بك (وهو أحد متطلبات ميزة المشاركة القريبة الحصرية لأجهزة أبل)، وحتى مشاركتها مع مستخدمي Android الذين لا يتمتعون بميزة AirDrop.

وإليك كيفية العمل على أجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS 18 (حاليًا في الإصدار التجريبي).

1- افتح تطبيق كلمات المرور.

2- اضغط على بطاقة Wi-Fi.

3- حدد شبكة Wi-Fi التي ترغب في مشاركتها.

4- اضغط على إظهار رمز الاستجابة السريعة للشبكة.



الآن كل ما عليك فعله هو السماح للشخص الآخر باستخدام كاميرا هاتفه لقراءة رمز الاستجابة السريعة والحصول على اسم الشبكة وكلمة المرور، لاحظ أن ميزة رمز الاستجابة السريعة تعمل فقط مع كلمات مرور Wi-Fi، وليس كلمات المرور العادية.