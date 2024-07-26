شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام خرائط أبل على الويب.. اعرف ازاي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أبل خرائط Apple للويب، وهي متاحة حاليًا في نسخة تجريبية عامة، وتوفر هذه الميزة الجديدة الراحة والوظائف التي يوفرها تطبيق خرائط Apple لمتصفحات الويب، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى الاتجاهات ومعلومات الموقع دون الحاجة إلى فتح التطبيق المستقل أو حتى امتلاك جهاز أبل.

باستخدام خرائط Apple‌ على الويب، يمكنك الحصول على اتجاهات القيادة والمشي، واستكشاف الأماكن التي يمكنك زيارتها، وعرض التقييمات وساعات العمل، وتصفح الأدلة المنسقة، بغض النظر عن نوع الكمبيوتر الذي تستخدمه، وتهدف شركة أبل إلى مواجهة منافستها خرائط Google، والتي كانت الخيار المهيمن لرسم الخرائط على شبكة الإنترنت لسنوات عديدة.

استخدام خرائط Apple على الويب

1- يتوافق ‌Apple Maps‌ على الويب مع العديد من المتصفحات، بما في ذلك Safari وChrome على أجهزة Mac وiPad، وGoogle Chrome وMicrosoft Edge على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، تأكد من أنك تستخدم أحد هذه المتصفحات للحصول على أفضل تجربة.

2- انتقل إلى بوابة الويب ‌Apple Maps‌ عن طريق إدخال عنوان URL التالي في متصفحك.

3- يجب أن تكون واجهة الويب ‌Apple Maps‌ التي تراها مألوفة إذا كنت قد استخدمت تطبيق ‌Apple Maps‌.

تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

شريط البحث: أدخل العناوين أو المعالم أو نقاط الاهتمام.

الاتجاهات: احصل على اتجاهات القيادة والمشي عن طريق إدخال نقطة البداية والوجهة.

الأماكن: ابحث عن الأماكن التي تريد زيارتها، واعرض تقييماتها، وساعات العمل، وتصفح الأدلة المنسقة.

بطاقات الأماكن: اطلب الطعام واكتشف المطاعم والمحلات التجارية واستكشف أدلة المدينة مباشرةً من بطاقات الأماكن.

يمكنك التخطيط لرحلاتك، واكتشاف أماكن جديدة لتناول الطعام، والتسوق، والاستكشاف، وحتى طلب الطعام مباشرة من بطاقة مكان الخرائط. ومع استمرار Apple في تحسين هذه الخدمة، من المتوقع أن يتم طرح ميزات مثل Lookaround ودعم اللغات والمتصفحات الإضافية في المستقبل.