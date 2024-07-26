شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone XS و Pixel 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت سابق من شهر سبتمبر 2018 أعلنت شركة أبل رسميا هاتفها الذكي الجديد ايفون xs وهو الهاتف الذى يأتى بنفس تصميم الإصدار السابق ايفون X، ويتميز كل من ايفون Xs وايفون X بتصميم تشغل فيه الشاشة معظم الجهة الأمامية، هذا بالإضافة إلى دعم ميزة بصمة الوجه ودعم الشحم اللاسلكي وإليك مقارنة بين أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone XS و ‎ Pixel 8:

‏‎هاتف iPhone XS

‏‎الشاشة: شاشة 5.8 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.

المعالج: معالج Apple A12 Bionic.

الذاكرة الداخلية:بمساحة 256GB.

نظام التشغيل: iOS (14.x) . البطارية: بقوة 2659 mAh.

الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: بقوة 7 ميجابكسل.

Pixel 8

‎المعالج: Google Tensor G3

‎التخزين / الرام: 128/256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام

‎الكاميرا الخلفية : 50+12 م.ب.

‎الكاميرا الامامية 10.5 م.ب.

‎الشاشة: 6.2 بوصة بدقة 1080x2400 بها ثقب صغير

‎نظام التشغيل: اندرويد 14

‎البطارية: 4575 مللي أمبير



