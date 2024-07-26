شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد ارتفاع قياسى فى درجات الحرارة.. الأمم المتحدة تصدر "دعوة للتحرك" والان مع تفاصيل الخبر

سجلت درجات الحرارة العالمية أرقاما قياسية هذا الأسبوع، ووجهت الأمم المتحدة نداء عاجلا للعمل على مواجهة الحرارة الشديدة التي تقتل العمال وتعرض المزيد من الناس للخطر بسبب تغير المناخ.

وكانت الأيام الثلاثة الأولى من هذا الأسبوع هي الأكثر سخونة على الإطلاق بالنسبة للكوكب، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي.

ويبدو الآن أن عام 2024 قد يتفوق على العام الماضي ليصبح العام الأكثر سخونة على الإطلاق، وعلى هذه الخلفية أصدرت وكالات الأمم المتحدة اليوم تحليلاً عالميًا جديدًا للإجهاد الحراري على العمال، إلى جانب خريطة طريق لكيفية حماية الفئات الأكثر ضعفًا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، "دعونا نواجه الحقائق، وهى أن درجات الحرارة القصوى لم تعد ظاهرة تستمر ليوم واحد، أو أسبوع واحد، أو شهر واحد".

ومن المرجح أن يكون يوم الأحد قد سجل رقمًا قياسيًا لأعلى متوسط ​​درجة حرارة عالمي تم تسجيله منذ عام 1940 على الأقل، وهو بداية مجموعة بيانات كوبرنيكوس .

وانخفض هذا الرقم القياسي بحلول يوم الاثنين عندما وصل متوسط ​​درجة الحرارة العالمية إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 17.15 درجة مئوية (62.87 درجة فهرنهايت) ، وكان اليوم التالي قريبًا جدًا من أن يكون حارًا ، وفقًا للبيانات الأولية .

وهذا يعني أن الفترة من 21 إلى 23 يوليو كانت على الأرجح الأيام الثلاثة الأكثر سخونة على الإطلاق على الأقل حتى الآن، وتعمل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من الوقود الأحفوري على رفع متوسط ​​درجات الحرارة العالمية وجعل موجات الحر أكثر تواتراً وأكثر شدة .

وأصيب سائح بحروق من الدرجة الثالثة في قدميه واضطر إلى الإنقاذ بعد أن فقد أو كسر شبشب في وادي الموت بكاليفورنيا ، حيث وصلت درجات الحرارة إلى حوالي 50.55 درجة مئوية (123 درجة فهرنهايت)، وجعلت الحرارة السفر أكثر خطورة في أجزاء أخرى من العالم، و تم العثور على ما لا يقل عن 10 سياح من دول أخرى ميتين أو مفقودين على طول مسارات المشي لمسافات طويلة في اليونان الشهر الماضي.

وأظهر تقرير أصدرته اليوم منظمة العمل الدولية أن العمال معرضون بشكل روتيني لخطر الإجهاد الحراري في جميع أنحاء العالم، ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، تؤدي الحرارة إلى ما يقرب من 23 مليون إصابة و18970 حالة وفاة بين العمال على مستوى العالم كل عام .

وتقول إن أكثر من 70% من القوى العاملة العالمية معرضة للحرارة الشديدة في العمل، خاصة أولئك الذين يعملون في الهواء الطلق أو في الأماكن المغلقة دون تهوية أو تبريد مناسبين.

وأصدر الأمين العام للأمم المتحدة وعشر وكالات تابعة للأمم المتحدة اليوم تقريرًا منفصلًا يدعو لاتخاذ إجراءات بشأن الحرارة الشديدة، ويضع التقرير توصيات سياسية للحكومات، بما في ذلك توفير حماية أقوى للعمال.

ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، فإن "تدابير السلامة والصحة المهنية المعقولة" من شأنها أن توفر للاقتصادات 361 مليار دولار سنويًا، وتنخفض إنتاجية العمل بنسبة 50% عندما تتجاوز درجات الحرارة اليومية 34 درجة مئوية (93.2 درجة فهرنهايت).

ويمكن أيضًا تصميم المدن والمباني بحيث تظل أكثر برودة وتحتجز قدرًا أقل من الحرارة ، وتقول الأمم المتحدة إن أنظمة الإنذار المبكر بالحرارة ( على غرار تلك الخاصة بالعواصف) يمكن أن تنقذ الأرواح أيضًا.

وتقتل الحرارة عددًا أكبر من الناس في جميع أنحاء العالم مقارنة بالأعاصير المدارية، ولكن يمكن منع هذه الوفيات من خلال مساعدة الناس في العثور على مكان آمن للتبريد، ووفقًا للتقرير، يمكن منع أكثر من 98300 حالة وفاة بسبب الحرارة كل عام مع وجود أنظمة تحذير مناسبة في 57 دولة فقط.

ولكن معالجة السبب الجذري للمشكلة تعتمد على التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري الذي يتسبب في الانحباس الحراري العالمي، وقال جوتيريش اليوم: "يتعين على البلدان التخلص تدريجيا من الوقود الأحفورى بسرعة وعدالة، ويتعين على العالم أن يرتقي إلى مستوى التحدي المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة".