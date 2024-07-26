شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تغير شعارها احتفالاً بأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غير موقع جوجل شعاره على محرك البحث للاحتفال بدورة الألعاب الأولمبية، قبل ساعات من انطلاق "أولمبياد باريس 2024" في العاصمة الفرنسية، حيث حمل الشكل الجديد

واعتادت شركة جوجل تغيير الشعار الرسمي للاحتفال بالمناسبات والأحداث المهمة، حيث سينطلق اليوم الجمعة أولمبياد باريس 2024 ويستمر حتى 11 أغسطس حيث تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بعد 100 عام على تنظيمها في 1924

وسيحمل الأولمبياد ما يقرب من 100 قارب نحو 10500 رياضي من جميع أنحاء العالم على طول نهر السين.

وبمجرد الضغط على الصورة ينقلك محرك البحث إلى صفحة بحث جديدة تضم بحث "الألعاب الأوليمبية"، والتى تضم بجوارها أيقونة تظهر شرائط الإحتفال عند الضغط عليها.

جدير بالذكر أنه أفادت قناة اكسترا نيوز نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، منذ قليل، بإلغاء رحلات قطارات عدة بين باريس ولندن بعد تخريب السكك الحديدية الفرنسية، وأكد رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، أن قوات الأمن تبحث عن مرتكبي أعمال التخريب في السكك الحديدية.