شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسعار العملات المشفرة اليوم الجمعة 26 يوليو.. البيتكوين تقترب من 67 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العديد من العملات المشفرة ارتفاعًا على مخطط أسعار العملات المشفرة يوم الجمعة، بما في ذلك الأصول الرقمية الأكثر استخدامًا على مستوى العالم - البيتكوين والإيثر، وقد ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 4.33% على مدار الـ24 ساعة الماضية ليتداول عند 66945 دولارًا على البورصات الدولية مثل CoinMarketCap.

وقال فيكرام سوبوراج، الرئيس التنفيذي لشركة Giottus لـ Gadgets360:"تعافت البيتكوين بقوة من خسائرها الأسبوعية، مدفوعة بالزخم الإيجابي وانطلاق مؤتمر البيتكوين أمس، "إن الأصول تتعزز الآن داخل قناة تصاعدية، وهذا يشير إلى أن اتجاهها الصعودي لا يزال سليمًا، وأن ربحية المستثمرين إيجابية حاليًا".

كما ارتفع سعر الإيثر بنسبة 2.08 % خلال نفس الفترة، في وقت كتابة هذا التقرير، كان سعر الإيثر يتداول عند 3247 دولارًا في البورصات الدولية، كما ارتفعت أسعار Shiba Inu وPolkadot وChainlink وLitecoin جنبًا إلى جنب مع Bitcoin وEther، لكن أسعار Qtum وStatus وCircuits of Value وNear Protocol انخفضت يوم الجمعة.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 3.27 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك، وصلت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى 2.39 تريليون دولار.